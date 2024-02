Le pagelle di Sanremo 2024, seconda serata: è (già) show FantaSanremo

Fonte: Getty Images Amadeus

Dopo una prima serata che ha raccolto il favore del pubblico e della critica, il Festival di Sanremo 2024 si riconferma l’evento più atteso dell’anno. La conduzione e direzione artistica di Amadeus, per la quinta volta consecutiva, è brillante e decisa: all’Ariston nella seconda serata del 7 febbraio vanno in scena solamente 15 dei 30 Big in gara, accompagnati dagli altri artisti che si esibiscono l’8 febbraio. Un trionfo di emozioni, con il ritorno di Giovanni Allevi dopo due anni dal momentaneo abbandono alle scene per sottoporsi al trattamento per il mieloma multiplo, e che vede protagonista anche un ospite dal respiro internazionale: John Travolta. Al fianco di Amadeus troviamo il talento di Giorgia Todrani, dopo il “buona la prima” ottenuto da Marco Mengoni.

Ruggiero Del Vecchio apre la seconda serata di Sanremo al posto di Amadeus: voto 10

Un inizio di serata a dir poco particolare: il pensionato più amato d’Italia e “nonno” di Viva Rai2! ha aperto al posto di Amadeus. Fuori dall’Ariston, è stato Fiorello ad anticipare che non sarebbe stato il conduttore a dare il “via” alla seconda serata. “Benvenuti al 74esimo Festival della Canzone italiana“, queste le parole di Ruggiero Del Vecchio, che ha anche intonato una versione frizzante di Italodisco.

Show FantaSanremo con Fred De Palma: voto 8+

Il FantaSanremo è ormai il grande protagonista del palco dell’Ariston. La prima esibizione, come previsto dalla scaletta della seconda serata, ha visto un piccolo show di Fred De Palma, che voleva donare i fiori al direttore d’orchestra. L’artista, presentato da Ghali, è tra i principali esponenti dei tormentoni estivi.