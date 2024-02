Il primo look di Giorgia a Sanremo 2024

Co-conduttrice della seconda serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo, Giorgia ha sfoggiato un look del tutto inaspettato: un frac in versione al femminile. Dopo aver partecipato alla conferenza stampa con un look mannish, abbinato a camicia, continua a rivisitare lo stile maschile, senza avere paura di osare. Ci vuole grazia, per farlo. E lei ne ha da vendere.