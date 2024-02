Sarà Giorgia la co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo 2024. Dopo il ritorno in gara dello scorso anno (dopo oltre due decenni di assenza dalla gara dell’Ariston), stavolta Giorgia esordirà nell’inedito ruolo di padrona di casa, affiancando Amadeus nella lunga serata di performance e intrattenimento. E cosa indosserà per l’occasione? Bisognerà attendere l’inizio della kermesse per scoprirlo ma, vestita Dior, di certo la cantante sarà elegantissima.

Giorgia a Sanremo sceglie Dior

La stylist Valentina Davoli ha svelato che per il suo esordio da co-conduttrice a Sanremo, Giorgia indosserà abiti custom made, disegnati per lei da Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa di Dior. “Sarò elegante e un po’ diva” ha confidato la cantante a Tv Sorrisi e Canzoni, mentre Chiuri ha rivelato la verità: “Giorgia anche quest’anno mi ha chiesto di essere comoda”.

Fonte: Getty Images

È il secondo anno di fila che Chiuri disegna gli abiti di Giorgia per le sue apparizioni sul floreale palco dell’Ariston. Lo scorso anno, in veste di concorrente in gara, l’artista aveva optato per un look decisamente originale, puntando su abiti luccicanti e preziosi sì, ma dal taglio casual, con minigonna e top sblusati e a maniche corte. E invece del classico stiletto – spaventoso sulla famosa scalinata sanremese – Giorgia scelse delle particolari scarpe alla schiava, con lacci fino al ginocchio.

Maria Grazia Chiuri è la stessa stilista che firmò l’abito – ormai passato alla storia – di Chiara Ferragni: il famoso “pensati libera” ripreso ironicamente da Fiorello alla serata di apertura del Festival 2024. Stavolta, però, assicura Chiuri, nessun messaggio sarà stampato sul tessuto: “Il messaggio sarà Giorgia stessa”.

Il look mannish della conferenza stampa

Un assaggio dello stile di Giorgia a Sanremo 2024 è stato dato in giornata, durante la tradizionale conferenza stampa che anticipa le serate del Festival. Per la formale, ma non troppo, chiacchierata con la stampa, la cantante ha optato per un pratico tailleur tre pezzi: blazer, pantaloni e gilet. Anche questo griffato Dior.

Fonte: IPA

Si tratta di un completo dal gusto fortemente mannish (termine modaiolo per dire maschile), con giacca oversize, ampi pantaloni a vita alta e classicissimo gilet a tre bottoni. A completare il tutto, una semplice camicia bianca abbottonata fino al collo. Unico vezzo iperfemminile dell’outfit: i tacchi altissimi delle decolté argentate che facevano capolino da lungo orlo dei pantaloni.

Semplice e minimal anche il beauty look. I capelli erano sciolti e portati liscissimi, il make-up molto naturale, con un bronzer caldo a sottolineare gli zigomi, matita nera a disegnare gli occhi e un rossetto nude su toni rosati. Nessun gioiello in vista, se non un semplice anello all’anulare.

Giorgia passione blazer

Fonte: IPA

Per Giorgia il blazer nella città di Sanremo non è certo una novità. Il più classico ed elegante dei capispalla è tra i preferiti della cantante che lo ha scelto più e più volte, trasformandolo quasi nella sua divisa ufficiale da Festival. Lo sfoggiò lungo e in colori pastello nell’edizione del 1995 (che la vide vincitrice) e scuro e ben avvitato nel 1996, quando si portò a casa la medaglia di bronzo.