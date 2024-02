Fonte: IPA Paola e Chiara, chi le veste al Prima Festival

Dopo la reunion e il grande ritorno sulle scene come concorrenti del Festival di Sanremo 2023, Paola e Chiara tornano all’Ariston con l’inedito ruolo di conduttrici. Padrone di casa del Prima Festival 2024, le sorelle Iezzi sfoggiano ogni sera un look diverso, sempre giocoso e brillante, firmato da alcuni dei più noti brand di moda.

Lo stile di Paola e Chiara alla Suzuki Arena

Parola chiave brillantini: Paola e Chiara sono diventate icone della disco e il loro stile è sempre festoso e luccicante. Per l’esordio come conduttrici al Prima Festival, le sorelle della musica italiana hanno assunto ognuna un ruolo ben preciso: la mora Paola è sempre mannish, ma con un tocco di brio, e porta i pantaloni; la bionda Chiara, più romantica, si concede lunghe gonne preziose.

Sulla scia degli outfit copiatissimi dello scorso Festival, ma con un tocco più istituzionale, così come dichiarato dallo stylist Nick Ceroni a Fanpage. Via libera dunque a tailleur, blazer e tubini, abbinati sempre a tacchi altissimi. Il beauty look è sensuale e femminile, con capelli raccolti e trucco marcato per Paola e chioma libera e make-up più delicato per Chiara.

Pinko e Marella: gli stilisti di Paola e Chiara a Sanremo 2024

Per dare inizio alla prima puntata del Prima Festival, in compagnia del giovane tiktoker Mattia Stanga, Paola e Chiara sono rimaste fedeli a Dolce&Gabbana, brand che aveva curato il loro look sanremese dello scorso anno. Al posto dei folli completi di brillanti, però, le sorelle hanno optato per un più sobrio (ma non troppo) total black. Pantaloni in velluto e bomber di piume per Paola, lunga gonna e bustino a cuore con ricami per Paola. Non si poteva iniziare in modo più glamour.

Fonte: IPA

Seconda e terza puntata dello show che anticipa il Festival di Sanremo 2024 hanno portato la firma del brand italiano Marella. Nella serata del 5 febbraio, Paola ha indossato l’iconico blazer hero Iten della maison, versione doppiopetto, in un accesso celeste, lo stesso dei pantaloni a zampa in satin. Chiara ha invece scelto un mini black dress nero con strascico, abbinato a scarpe argento e arricchito da un choker fiorito.

Il giorno dopo, Paola ha proseguito con un tailleur pantaloni, stavolta un monopetto total white. E bianco anche per la sorella, che ha abbinato a una candida minigonna dalle linee essenziali una ricca camicia in tessuto leggero. Entrambe portavano un grande choker al collo, tra i più popolari fashion trends di quest’anno.

Libero spazio ai brillanti nella sera di mercoledì, dove le sorelle sono tornate al total black del primo giorno. Paola con dei classici pantaloni palazzo abbinati a una sensuale blusa trasparente con reggiseno in pizzo ben vista. Chiara con una minigonna luccicante e arricchita da frange, abbinata con una camicia trasparente, ma tenuta ben chiusa. Il tutto firmato dal brand Pinko.

Il beauty look è lo stesso per ogni serata, ormai tocco distintivo delle sorelle cantanti. Paola sceglie sempre una coda altissima e ben pettinata, Chiara preferisce tenere i capelli sciolti e lisci. Entrambe amano abbondare con eye-liner e kayal scuro a sottolineare lo sguardo, mentre sulle labbra si alternano rossetti dalle tonalità nude al classico rosso fuoco.