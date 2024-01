Fonte: IPA Fashion trends 2024

Come ci vestiremo nel 2024? Un po’ come ci siamo vestiti nel 2023, ma con qualche novità e qualche grande ritorno dagli scorsi decenni. La moda del nuovo anno sarà genderless, giocosa e coloratissima. Ricca di sensualità e che chiede di osare. Ci vorrà coraggio e faccia tosta per mettere in pratica tutti i fashion trends dettati dalle passerelle nel 2024.

Pelle, pelle e ancora pelle

Fonte: IPA

È stato il tessuto più visto nel 2023 e continuerà a dominare anche nel nuovo anno: è la pelle il vero must have del 2024. Da declinare in tutte le forme e in ogni stile, sia per lei che per lui. Gli uomini potranno osare con dei pantalanoni in pelle da vera rockstar (come il sensuale Lenny Kravitz); le più romantiche con la pelle ritaglieranno dei delicati abitini; le donne in carriera, infine, sceglieranno dei trench in stile Matrix.

(Senza) veli

Fonte: IPA

Non è l’anno giusto per essere timide. Tra i principali fashion trends del 2024 ci sono le trasparenze. Tessuti leggerissimi, dove il vedo non vedo si trasforma in vedo tutto. Sensualissima la trasparenza nascosta sotto il blazer dal taglio maschile, audace e dal gusto punk quella che non lascia nulla all’immaginazione sfoggiata da Madame in tour. Mentre Aurora Ramazzotti offre uno spunto alle più castigate, con la trasparenza piccola piccola e solo nei punti giusti.

Il sandalo col calzino

Fonte: IPA

Tra gli abbinamenti più odiati, criticati, bisfrattati e derisi di sempre, ma lui non molla e stagione dopo stagione, continua a tornare. Il sandalo con il calzino entra prepotente tra i trend del 2024. In versione turista tedesco, con sandalo basso e calzino in spugna o come lo portavano le it-girl degli Anni ‘2000, con la scarpina iperfemminile dal tacco altissimo.

Le frange

Fonte: IPA

Rock e scintillanti sul chiodo di pelle, oppure scintillanti a ricoprire un prezioso abito da sera, ancora, in versione casual con maglioncino e stivali. Le frange stanno bene su tutto e si declinano in qualsiasi look, adatte a stili diversi e per diverse occasioni. Non resta che giocarci come più ci piace, il risultato è sempre di grande effetto.

Denim dalla testa ai piedi

Fonte: IPA

Dopo la pelle arriva il jeand, ma che sia totale e completo: nel 2024 il denim è sempre total. Tra gli abbinamenti più comodi e versatili, decisamente amato dalle star e che sta bene a tutti. Grande classico il jeans con il giubbino, ma le più modaiole potranno giocare con gonne e gilet o ancora con cappottini, abitini e crop top.

Le slingback

Fonte: IPA

Le scarpe più cool del 2024 sono le slingback. Le classiche calzature che lasciano il tallone scoperto, ma tenuto ben fermo da un sottile cinturino. Sono delle scarpe senza tempo ma sempre eleganti. Le celebrities le amano già: Taylor Swift le sceglie retrò, Jennifer Lawrence basse e comode come delle ciabattine, Katie Holmes in versione glamour e coloratissima.

L’abito bianco

Fonte: IPA

Nel 2024, l’abito bianco non sarà prerogativa delle sole spose. In quest’anno appena iniziato, il vestito candido sostituirà il classico little black dress. E non lasciatevi spaventare, basta aggiungere piume e paillettes o, al contrario, un serissimo cappotto grigio scuro per togliere l’allure da nozze e renderlo il capo più cool e versatile del guardaroba.

La polo

Fonte: IPA

È il momento giusto per rubare dall’armadio di fidanzati, papà e fratelli maggiori, perché il 2024 sarà l’anno della polo. Ma non della classica polo in tinta unita, la prossima primavera si potrà osare con fantasie audaci, righe multicolor e, per i più ironici, con stampe strampalate e dal gusto vintage.

Orecchini in grande

Fonte: IPA

The bigger the better si dice negli Stati Uniti e il detto, quest’anno, invaderà il mondo intero, almeno per quel che riguarda gli orecchini. Nel 2024, gli accessori per orecchie potranno essere enormi, luccicanti e preziosi. I più cool restano i classici cerchi, spessi o sottilissimi purché arrivino a sfiorare le spalle.

Tailleur? Sì, ma con gli shorts

Fonte: IPA

Il tailleur è il capo più classico, tradizionale e formale che ci sia, ma nel 2024 assume un’aria decisamente sbarazzina. Addio ai lunghi pantaloni palazzo, dimenticate le banali gonne al ginocchio, la giacca quest’anno si porta con comodi bermuda, audaci shorts e divertenti pantaloncini. Meglio ancora se in allegre tinte pastello.