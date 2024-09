Fonte: IPA Letizia di Spagna

La Regina Letizia ci ha abituati a sorprese incredibili in termini di look. Le sue scelte sono spesso in contraddizione con quello che è lo standard regale (per quanto quello spagnolo sia meno stringente di quello inglese).

Non ha deluso nel corso di uno dei suoi ultimi appuntamenti pubblici. Parliamo del Retina Eco Awards, evento che ha visto la sovrana in veste di presentatrice. Il tutto è avvenuto presso il Centro d’Arte del Museo Nazionale della Regina Sofia di Spagna.

Il denim dress di Letizia di Spagna

Semplicemente splendida Letizia di Spagna, che senza timore e con estrema eleganza si è presentata all’evento con un abito senza maniche. Ad attirare lo sguardo, però, è stato soprattutto il materiale. Un denim dress di Carolina Herrera, abbinato ad accessori rossi.

La regina ha optato per una media lunghezza con linea ad A, indossando inoltre una cintura alquanto spessa e stretta in vita. Tra le altre caratteristiche del look, segnaliamo girocollo e delle cuciture gessate.

Che dire invece degli accessori abbinati. Letizia è un vero e proprio modello da seguire e anche in questo caso non ha deluso. Ha indossato un paio di décolleté a punta color rosso confetto. Sappiamo ormai benissimo come la sovrana sia una fan del marchio Magrit, che ha sfoggiato anche in questo caso. Tacco alto, in piena linea con quello che è il trend del momento.

Stringeva inoltre a sé una borsa clutch di Menbur dello stesso colore e tonalità. Una perfetta combinazione, completata con orecchini di Nydia Jewellry e un anello d’oro di Corterno.

Elegante semplicità

Era decisamente prevedibile che l’assoluta protagonista dell’evento sarebbe stata lei, Letizia di Spagna. Come avrebbe potuto essere altrimenti. Si è trattato della quarta edizione degli Eco Awards, organizzati da Retina in collaborazione con Capgemini.

L’evento mira a premiare i progetti relativi alla sostenibilità e a un futuro che possa contrastare il cambiamento climatico. Il tutto attraverso la promozione dell’uso della tecnologia. Tra i vincitori di quest’anno: Sepiia, Nortegas, ABB, Mapfre e Cimico.

Nessuna eccessiva stravaganza per Letizia di Spagna, che è in grado di trasformare la semplicità del suo look in qualcosa di semplicemente ammaliante. Tutto sta nel come si portano certe cose, del resto. Il suo aspetto è ovviamente curato e ben studiato ma, come sappiamo, Letizia ha più volte apportato modifiche proprie al proprio insieme di accessori e abiti. Il tutto in nome di lievi modifiche a quelli che sono veri e propri stili senza tempo.

Basti pensare al look sfoggiato per l’inaugurazione dei corsi professionali 2024-25, della scuola secondaria Doctor Jose Zapatero Dominguez. Per lei una camicia blu a righe con ritagli sul petto. Camicia frutto della collaborazione tra Victoria Beckham con Mango, lanciata a inizio 2024.

A inizio mese, invece, aveva optato per un look con camicetta e pantaloni, presenziando a un evento dell’Associazione spagnola per la Sclerosi Laterale Amiotrofica. Nello specifico una camicia bianca con maniche a tre quarti e plissettatura frontale, con pantaloni sartoriali neri, firmati Hugo Boss.