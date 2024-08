Letizia di Spagna, il look “rilassato”. E cede alle tendenze con la borsa crochet

Fonte: IPA Letizia di Spagna e la figlia stregano Palma: Regina in sandali e Principessa in crop top

Se tutti la considerano un’icona di stile un motivo ci sarà: Letizia di Spagna difficilmente fa scivoloni quando si tratta di moda, e anche questa volta non ha deluso le aspettative. E così, prima di riprendere gli impegni istituzionali, la Regina e Felipe si sono concessi una passeggiata per le strade di Madrid, durante la quale ha sfoggiato un look informale e perfetto per le vacanze. Il pezzo forte? La borsa crochet, di grande tendenza in questa estate 2024.

Letizia di Spagna, look informale perfetto per le vacanze

Vacanze agli sgoccioli per Letizia di Spagna: dopo essere volata a Parigi per le Olimpiadi e aver trascorso insieme a tutta la famiglia qualche giorno di relax come di consueto a Palma di Maiorca – dove ha sfoggiato look floreali e non solo – la Regina è tornata a Madrid dove a breve riprenderà gli impegni ufficiali.

Ma prima di tornare a occuparsi della sua fitta agenda di incontri, Letizia di Spagna si è concessa insieme al marito Felipe una passeggiata per le vie della Capitale e una cena in uno dei loro ristoranti preferiti, Lonja del Mar, perfetto per chi vuole gustare una cena di pesce con una vista spettacolare sulla plaza de Oriente e sul Palazzo Reale.

Anche in questo caso la Regina ha fatto colpo con un look informale e “rilassato”, perfetto per le sue ultime giornate di vacanza. Letizia di Spagna si conferma ancora una volta icona di stile, elegante e chic anche con una semplice blusa e un pantalone chiaro.

La Ortiz ha scelto infatti un outfit comodo e fresco, con una camicetta bianca con scollo a V, ricami e maniche a sbuffo, abbinata a dei pantaloni beige chiarissimo dallo stile oversize, fermati da una cintura bianca con finiture color cammello. Poi – come fa sempre più spesso quando non ha impegni che richiedono un look formale – ha rinunciato ai tacchi, optanado per dei sandali flat beige del brand Trenza, con infradito e fascette che avvolgono il piede.

Fonte: Getty Images

Il pezzo forte, la borsa crochet

Anche durante questa estate Letizia di Spagna ha ceduto alle tendenze di stagione: la Regina ha riproposto nel suo look una borsa crochet che aveva già nel suo armadio, con un disegno multicolor realizzato all’uncinetto, creato a mano da Josune González, stilista del marchio di moda sostenibile Deco Etxe.

Fonte: Getty Images

La borsa, che aveva già indossato qualche settimana fa a Palma di Maiorca, è diventata subito celebre in Spagna ed è andata immediatamente sold out sullo store online del brand. A completare il suo look da vacanza degli orecchini a cerchio in oro giallo, tra i suoi preferiti, l’anello regalatole dalle figlie, dal quale non si separa mai. Infine occhiali da sole tra le mani, capelli sciolti e lisci e viso abbronzato: Letizia di Spagna si conferma una vera e propria regina di stile, dalla quale possiamo prendere ispirazione anche per una semplice passeggiata in città.