Letizia di Spagna, il seducente abito rosso asimmetrico

Fonte: IPA Letizia di Spagna, i look meravigliosi del viaggio in Italia

Look matchy matchy, come direbbero gli stylist, per una delle coppie reali più glamour e amate di sempre: stiamo parlando di Re Felipe e Letizia Ortiz. I sovrani spagnoli hanno scelto un look coordinato, dominato dalle nuance accese, per partecipare alla cerimonia di consegna del Dottorato Honoris Causa conferito proprio a Re Felipe da parte dell’Università di Alcalà.

Letizia di Spagna: l’elegante look in rosso e nero

Da sempre molto amata e seguita, la coppia di sovrani composta da Re Felipe e Letizia di Spagna è anche molto apprezzata per i look sfoggiati nelle varie occasioni. La stessa Letizia Ortiz è ormai considerata una vera e propria icona di eleganza, al pari di altre grandi sovrane del passato come Lady D, Grace Kelly e, più recentemente, Kate Middleton, anche loro esempio di glamour e stile ladylike. Sempre perfetta ed impeccabile, amante dello stile bon ton ma mai banale, questa volta Letizia ha scelto un bel colore acceso per partecipare alla cerimonia che ha assegnato il titolo di Dottore Honoris Causa a Re Felipe. Un look di coppia che non è passato di certo inosservato e che ha raccolto diversi consensi per l’impeccabile eleganza, ma soprattutto per essere in pendant dal punto di vista cromatico. Il sovrano infatti, per ricevere la prestigiosa nomina assegnatagli dall’Università di Alcalà per il suo impegno quotidiano nell’ambito della ricerca e della cultura, ha indossato la divisa d’ordinanza composta da mantella rosso porpora, berretto e toga nera: un look consono all’evento che matchava perfettamente con il seducente abito rosso vermiglio indossato dalla consorte.

Fonte: IPA

La particolarità dell’abito di Letizia, ben visibile da sotto l’elegante mantella con collo in pelliccia, è proprio l’orlo asimmetrico, che gli conferisce un’allure ancora più particolare e che le calza a pennello.

L’outfit scelto da Letizia Ortiz che matcha perfettamente con la divisa di Re Felipe, giocando sulle tonalità del rosso e del nero, è firmato The 2nd Skin, un brand spagnolo che la sovrana ama molto e che sceglie di indossare in diverse occasioni, l’ultima delle quali proprio in Italia in occasione della visita di Stato a Napoli di pochi mesi fa.

A completare l’outfit di Letizia ci hanno pensato un altro capo dallo stile impeccabile, ovvero la mantella nera in pelliccia anche questa firmata da un altro brand spagnolo molto amato da Letizia che è Carolina Herrera, e delle splendide décolleté nella tonalità ciliegia firmate Magrit. Stessa nuance anche per l’altro accessorio a completamento del look, ovvero la borsa in coccodrillo dello stesso marchio.

Fonte: IPA

Lo stile impeccabile di Letizia Ortiz

Da sempre Letizia Ortiz è nota e apprezzata per il suo stile sofisticato, elegante e moderno. La sua immagine riflette un perfetto equilibrio tra formalità regale e raffinatezza contemporanea, rendendola una delle icone di moda più seguite tra le reali europee. Dal punto di vista stilistico, il suo guardaroba si caratterizza per linee pulite, silhouette ben definite e tessuti di alta qualità. Solitamente la sovrana predilige abiti midi e tailleur sartoriali, anche per una questione di etichetta reale (anche se in alcune occasioni ha indossati capi che hanno sfidato il protocollo), e spesso opta per tonalità neutre o colori pastello, che enfatizzano la sua figura slanciata. Non disdegna, però, nuance più vivaci, come il blu e il rosso, soprattutto in occasioni ufficiali proprio come questa. Sempre attenta alle tendenze, negli ultimi tempi l’abbiamo vista spesso anche con capi nell’amata tonalità burgundy, vero colore must-have della passata stagione.

Letizia non è solo una sovrana estremamente attenta ai trend moda, ma anche un’abile mixatrice di marchi di lusso e brand accessibili, dimostrando così un’attenta selezione dei capi senza mai cadere in eccessi di stile, prediligendo spesso creazioni di stilisti spagnoli come Felipe Varela, Carolina Herrera e recentemente anche il brand The 2nd Skin. La sovrana ama gli accessori minimal, come décolleté a punta, clutch discrete e orecchini eleganti, che mixa sempre alla perfezione con i look scelti. Infine, per gli eventi più solenni, opta spesso per abiti lunghi e sofisticati, proprio come in questo caso, mentre nelle occasioni informali non disdegna pantaloni palazzo e bluse morbide. Il suo stile è sinonimo di classe senza ostentazione, e incarna alla perfezione l’immagine di una regina moderna, attenta alla moda ma sempre fedele al suo ruolo istituzionale.