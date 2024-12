Letizia di Spagna a Napoli, osa col look fuori dagli schemi ed è uno schianto

Letizia di Spagna conclude il viaggio in Italia a Napoli dove si presenta in camicia bianca e gonna scintillante in tulle di The 2nd Skin: fantastica

Fonte: IPA Letizia di Spagna, i look meravigliosi del viaggio in Italia

Letizia di Spagna e suo marito Felipe hanno concluso il viaggio di Stato in Italia a Napoli dove al Re è stato nominato dottore Honoris Causa dall’Università Federico II, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato da sua figlia Laura. La Reina ha sfoggiato un look bianco dall’abbinamento contrastante ma riuscitissimo, firmato The 2nd Skin.

Letizia di Spagna in Italia, tra scivoloni di stile e successi

Si è dunque concluso il tour di Stato in Italia di Letizia di Spagna e Felipe. Il bilancio del viaggio è sicuramente positivo. La Reina ha dato prova del suo stile, anche se non sono mancati gli errori. Ci saremmo aspettati di vederla con più outfit made in Italy, come di solito accade quanto i Reali sono in visita in Paesi stranieri. Ma Donna Letizia ha preferito mixare brand spagnoli e italiani, forse per sottolineare il rapporto e la collaborazione tra i due Paesi.

Fonte: IPA

Letizia ha sfoggiato uno splendido tailleur bianco ed era magnifica con l’abito da sera di Max Mara. Mentre ha decisamente deluso con gli outfit bon ton, come il completo rosa di Carolina Herrera o quello in tweed di Alberta Ferretti. Entrambe le mise erano molto chic ma decisamente è uno stile poco adatto alla Reina che sta meglio con look più moderni e grintosi.

Letizia di Spagna si riscatta col look di The 2nd Skin

Così, si è riscattata con l’ultimo look del tour, quello sfoggiato a Napoli per il conferimento a suo marito Felipe del Dottorato Honoris Causa dell’Università Federico II alla presenza di Sergio Mattarella. Per l’occasione infatti Letizia ha sfoggia un look bianco che le sta divinamente.

Questa volta ha scelto un brand spagnolo, The 2nd Skin, e un accostamento contrastante. Infatti, ha abbinato una classica camicia in raso bianco con doppi bottoni ai polsini, in stile smoking, a una gonna neoromantica in tulle, decorata da cristalli scintillanti, color cipria, che ricorda le ballerine di Degas. L’effetto d’insieme è sorprendente. Il contrasto tra essenzialità e romanticismo è perfetto e Letizia ne esce vincente.

Il completo è una novità assoluta, appartiene alla collezione primavera-estate 2025, denominata Tabloza. Anche se Letizia ha già indossato in diverse occasioni, a partire dal 2019, modelli di questo marchio spagnolo.

Fonte: IPA

Letizia di Spagna, giacca ultra chic e accessori quasi scontati

Al suo arrivo al Teatro San Carlo, dove si è tenuto l’evento, Letizia si è protetta dal freddo con una giacca bianca firmata Ángel Schlesser. Appartiene alla collezione Autunno/Inverno 2023/24 del designer spagnolo, le linee sono essenziali, è prima di bavero ed è molto chic.

Per quanto riguarda gli accessori, la Reina ancora una volta si è affidata al suo brand di pelletteria preferito, optando per una borsa di Magrit in nappa color nude e finiture argento e scarpe coordinate.

Per quanto riguarda i gioielli, sono ridotti al minimo come sempre. La Reina propone un paio di orecchini vintage e il suo anello ispirato a Dante.