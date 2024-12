Letizia di Spagna seduce l’Italia al suo arrivo. Divina col primo look bianco e oro

Letizia di Spagna ha lasciato tutti senza fiato al suo arrivo a Roma. La Reina è scesa dall'aereo sfoggiando un magnifico look total white con dettagli in oro

Fonte: IPA Letizia di Spagna

Letizia di Spagna e Felipe sono partiti ieri per il loro viaggio di Stato in Italia. Atterrati all’aeroporto di Fiumicino Roma, appena la Reina è scesa dall’aereo ha lasciato tutto senza fiato con un look total white e accessori in oro. Semplicemente divina, Sua Maestà è tornata agli splendori di un tempo, prima che la tragedia di Valencia l’ha costretta a uno stile giustamente dimesso e rigoroso.

Letizia di Spagna, cambio di look radicale

Letizia di Spagna e suo marito Felipe restano in Italia fino al 12 dicembre, spostandosi tra Roma e Napoli. La coppia reale è partita ieri 10 dicembre da Madrid, dopo aver visitato Valencia dove si è abbattuta la DANA facendo centinaia di vittime.

Dai giorni della tragedia, Letizia si è presentata in pubblico sempre con outfit minimal e modesti, prevalentemente dai colori scuri, optando spesso per il nero. Ed è così che ha lasciato la Spagna, salendo sull’aereo che l’ha portata a Roma.

La Reina ha infatti assistito alla “cerimonia di addio“, indossando un lungo cappotto nero e pantaloni grigi. Ma quando è arrivata a Fiumicino ed è scesa dall’aereo ha sfoggiato un look divino, bianco e oro, abbandonando decisamente lo stile dimesso per tornare ai fasti da Regina. Dunque, un cambio di look radicale, sottolineato soprattutto dai colori, Letizia nell’arco di poche ore passa dal nero al bianco: una scelta vincente.

Fonte: IPA

Letizia di Spagna, il look total white che ricorda Armani

Appena arrivati a Roma, Letizia e Felipe si sono diretti alla Reale Accademia di Spagna che festeggia quest’anno i suoi 50 anni. La Regina indossava un lungo cappotto bianco, chiuso a vestaglia con una cintura in vita. Il collo era avvolto da una sciarpa morbida e voluminosa, perfetta non solo per proteggerla dal freddo ma anche per illuminarle il viso.

Fonte: IPA

Dopo le foto davanti a San Pietro in Montorio, la coppia si è recata al ricevimento organizzato nell’ambasciata spagnola a Roma dove erano presenti 300 ospiti. Donna Letizia si è chiaramente tolta il cappotto e ha svelato un tailleur pantaloni bianco. La giacca era impreziosita dai baveri e dal bottone in raso lucido, mentre i pantaloni avevano un taglio a palazzo. In molti hanno avuto un déja vu di fronte a questo completo. Infatti, ricorda quello di Giorgio Armani che la Reina indossò nel 2003 per annunciare il fidanzamento con Felipe.

Letizia di Spagna, gioielli e accessori in oro

Letizia ha voluto sottolineare il suo status di Regina, abbinando al look bianco accessori in oro, creando un insieme anche un po’ natalizia. Infatti, portava una clutch e delle slingback dal tacco basso metallizzate. Per quanto riguarda i gioielli ha optato per degli orecchini pendenti, del brand valenciano Sure, modello Nanuk Long Gold, placcati in oro che costano 69,90 euro.

Letizia di Spagna, il ricevimento senza tiara

L’agenda di Felipe e Letizia durante i tre giorni in Italia è molto fitta. Da programma c’è un incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e sua figlia Laura che già avevano conosciuto di persona i Sovrani spagnoli; si prosegue con un colloquio tra Felipe e Giorgia Meloni. Infine, stasera il Re e Letizia sono attesi a una cena di gala offerta da Mattarella. In questa occasione però la Reina non indossa la Corona, perché l’Italia è una Repubblica.