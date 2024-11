Fonte: IPA La regina Letizia con i cittadini di Valencia

Letizia è tornata. Dopo 16 giorni dalle fangose polemiche che l’hanno colpita, la regina di Spagna è tornata, al fianco del consorte Fillippo, a far visita ai cittadini di Valencia, vittime della tragica alluvione della Dana. E se due settimane fa, i reali hanno stati accolti da aspre critiche, stavolta ad attenderli ci sono stati calorosi abbracci e teneri doni.

Il ritorno di Letizia e Filippo di Spagna

Quando Letizia e Filippo di Spagna si recarono a Valencia subito dopo la terribile alluvione che ha colpito la città causando centinaia di morti e dispersi, la popolazione si è scagliata contro di loro e contro le autorità con urla rabbiose e lancio di fango. In quell’occasione, Letizia non è riuscì a contenere l’emozione, e si è lasciata andare in un lungo pianto, empatizzando con la sofferenza del proprio popolo. A due settimane di distanza, è con il sorriso che la cittadina spagnola ha accolto la Regina.

Ben diverso il clima che ha accompagnato la visita dei reali, che sono tornati a visitare la zona di Chiva, la più colpita dalla Dana e, in seguito, le aree altrettanto disastrate di Albacete e Letur. Letizia e Filippo hanno parlato con le vittime del disastro ambientale, visitando anche alcune delle case distrutte dal fango e informandosi sulle condizioni degli abitanti. Ad accoglierli sono stati numerosi e calorosi abbracci.

Il più tenero degli abbracci

“Ascoltare, esserci, condividere… stare vicino a loro, continuare a mantenere l’attenzione qui, che deve essere costante e non deve cessare mai”: con queste parole Letizia ha motivato ai giornalisti presenti la scelta di tornare a Valencia, nonostante le polemiche delle settimane precedenti. E la regina ha mostrato la sua sincera vicinanza alle persone parlando con loro faccia a faccia, superando la scorta per abbracciarle. E il più tenero degli abbracci è stato quello di una bimba che, appena scorta la Regina tra la folla, le è corsa incontro per consegnarle in dono un suo disegno. Letizia non si è fatta pregare e si è subito inginocchiata per fare le coccole alla piccola, in uno dei momenti più commoventi della giornata.

Fonte: IPA

Sua Maestà aveva promesso di far ritorno, e ha confermato l’intenzione di tornare ancora. E la sua nuova visita pone finalmente fine alle dure critiche che l’hanno colpita, da indirizzare – se a qualcuno è possibile dare la colpa – alle autorità che avevano il compito di dare l’allarme e gestire l’emergenza, e non di certo a chi, nonostante la Corona, il potere di agire non ce l’ha.

Il look in onore di Valencia

Stavolta, ben adatto alle circostanze, il look scelto da Letizia è stato semplicissimo. Una larga camicia blu, pantaloni neri e pratiche scarpe da tennis (più volte già indossate dalla Regina). Non è arrivata a fare una parata reale, ma a darsi da fare, senza paura di sporcarsi anche lei nel fango così come hanno dovuto fare i suoi connazionali.

Un omaggio a Valencia c’era stato anche nell’outfit della prima uscita pubblica di Letizia dopo il disastro. Per l’occasione la Regina aveva scelto uno stile sobrio e misurato, con tailleur pantaloni grigio e scarpe basse. Nessun gioiello, se non aal lobo sinistro, un orecchino in oro 18 carati, creazione di Singularu, un brand di gioielli che ha sede proprio nella città di Valencia.