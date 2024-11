Letizia di Spagna abbattuta e sottotono alla prima uscita pubblica dopo Valencia

Fonte: IPA Letizia di Spagna

Letizia di Spagna ha ripreso la normale agenda istituzionale dopo la tragedia di Valencia. La Regina ha tenuto un paio di udienza a Palazzo Zarzuela dove si è presentata sottotono e visibilmente ancora provata. Anche il look scelto, il tailleur pantaloni di Bimba y Lola, è volutamente senza fronzoli e orpelli.

Letizia di Spagna, prima uscita pubblica dopo la tragedia di Valencia

Sono passate due settimane da quando Letizia di Spagna e Felipe hanno visitato i luoghi distrutti dal passaggio di Dana, dove la Regina è scoppiata in lacrime distrutta dal dolore. Da allora i Sovrani hanno sospeso le normali attività per dedicarsi al sostegno della popolazione colpita dal fenomeno naturale devastante.

Solo martedì 12 novembre Letizia ha ripreso l’agenda, tenendo a Palazzo due udienze, mentre Felipe è impegnato a passare in rassegna le unità militari schierate nella Comunità Valenciana dove c’è ancora molto da fare.

Letizia di Spagna, il tailleur dimesso di Bimba y Lola

Il primo appuntamento pubblico per la Reina è all’insegna della sobrietà, a cominciare dal look. Letizia ha evitato di indossare colori sgargianti o stampe variopinte. Niente eccessi o outfit complicati e preziosi. Donna Letizia ha scelto la classica mise da working girl, il tailleur pantaloni. In particolare, ha riciclato il completo, grigio verde, rigorosamente made in Spain. Infatti, è firmato Bimba y Lola, il brand fondato nel 2005 dai nipoti dello stilista Adolfo Dominguez.

Il tailleur appartiene al guardaroba della Reina dal 2021. Sebbene la scelta sia comprensibile, poiché Letizia voleva trasmettere sobrietà e nel contempo sostegno alla Spagna così duramente colpita, l’ensemble non è dei suoi migliori. I volumi oversize e il colore spento non le rendono merito.

Il tailleur è composto infatti da una maxi giacca a doppiopetto, lunga e con spalline strutturate, abbinato a pantaloni dritti lunghi fino alla caviglia. Sotto il blazer indossa un top lavorato a maglia nero con scollo rotondo e maniche lunghe. Letizia porta un paio di décolleté nere dal tacco basso, per i suoi problemi ai piedi.

La sobrietà del look comprende anche i gioielli. Letizia evita gli eccessi e indossa un solo orecchino. Si tratta di uno dei pezzi del modello Superstar, di Singuralu, realizzato in acciaio placcato oro 18 carati. un ulteriore gesto di solidarietà verso le popolazioni colpite.

Letizia di Spagna, viso abbattuto

Letizia è apparsa ancora molto provata. Il make up leggero non nasconde la stanchezza del viso. La tragedia di Valencia l’ha profondamente toccata. La Reina accenna qualche sorriso di circostanza, solo quando si rivolge ai suoi ospiti.

Le manca la spigliatezza e l’energia che di solito la contraddistingue. Il suo non è solo un atteggiamento composto, di facciata, ma è evidente che quanto ha visto sui luoghi della tragedia è difficile da superare.