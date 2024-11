Letizia di Spagna e Felipe a Valencia in lacrime. Le forti contestazioni e il gesto del Re

Forti contestazioni per Letizia di Spagna e Re Felipe in visita nei luoghi colpiti dall'alluvione a Valencia: la Regina in lacrime, Felipe non lascia il luogo

Letizia di Spagna e Re Felipe si sono recati nei luoghi colpiti dall’alluvione a Valencia, per esprimere tutto il loro sostegno alla popolazione. Sin da quando è stata annunciata la loro visita, gli abitanti hanno espresso il loro dissenso: durante il corteo, molti hanno protestato, lanciando oggetti contro i Reali di Spagna. Una situazione che non avevamo mai visto prima d’ora, ma Letizia e Felipe sono rimasti, nonostante le forti tensioni e contestazioni.

Felipe e Letizia di Spagna, tensioni durante la visita a Valencia: il gesto del Re

Sporca di fango, con il cuore in gola e le lacrime agli occhi: Letizia di Spagna così come non l’abbiamo mai vista. Insieme a Re Felipe, è stata in visita a Paiporta, a Valencia, in una delle zone più colpite dall’alluvione. La Regina e il Re di Spagna hanno continuato la visita in programma nonostante le contestazioni iniziate il giorno precedente al loro arrivo: ci sono stati diversi momenti di forte tensione, ma sia il Re quanto la Regina non hanno voluto abbandonare il luogo e la popolazione, cercando di calmare i presenti.

Fonte: IPA

La Spagna è in lutto dopo quanto accaduto a seguito dell’alluvione: i Sovrani di Spagna hanno scelto di visitare le zone per dimostrare sostegno ed esprimere solidarietà. Molti presenti hanno cominciato a lanciare oggetti di ogni genere verso i Sovrani di Spagna: un momento che ha spezzato il cuore a tutti. Le guardie del corpo hanno protetto il Re aprendo alcuni ombrelli, ma lui ha chiesto di chiuderli: sia Felipe quanto Letizia, con le lacrime agli occhi, si sono fermati a parlare con tutti.

Le dichiarazioni di Letizia di Spagna

Il Re e la Regina non hanno abbandonato la popolazione: sono rimasti anche dopo il lancio di fango e oggetti, colpiti da quanto successo. “Come possono non sentirsi così? Come non sentirsi così? Arrabbiatevi“, ha detto Letizia di Spagna in una dichiarazione riportata dalla BBC. La Regina si è fermata a parlare con molte delle persone che hanno perso tutto, abbracciando le donne dopo aver ascoltato le loro storie.

Fonte: IPA

Un momento storico e difficile per la Regina Letizia e per Re Felipe (all’evento erano presenti anche Pedro Sánchez e Carlos Mazón), che non avevano mai affrontato una tragedia simile in passato: il corteo è stato interrotto più volte da urla, insulti, lanci di oggetti e spinte, in un modo quasi incessante e incontrollato. Gli agenti di polizia sono intervenuti a cavallo, ma il corteo si è sciolto: in questo momento, Felipe è rimasto al suo posto e non è tornato alla sua auto con Letizia. Secondo quanto riportato da Hola, le guardie del corpo hanno suggerito a Felipe di abbandonare la visita, ma il Re ha scelto di rimanere: esposti alla rabbia dei presenti, persone che hanno perso tutto, i Sovrani di Spagna non hanno voltato le spalle al loro popolo.