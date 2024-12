Letizia di Spagna viene in Italia: le tappe del tour con Felipe

Fonte: IPA Letizia di Spagna

L’attesa è finita: Letizia di Spagna e re Felipe VI arriveranno in Italia per un viaggio di Stato dal 10 al 12 dicembre 2024. Un evento che promette di rafforzare ulteriormente i solidi legami tra Italia e Spagna, due Paesi uniti da una storica amicizia e da intense relazioni culturali, politiche ed economiche. Ma dove si sposteranno i Sovrani spagnoli? Per ora, il tour è abbastanza top secret, malgrado sia stata resa nota almeno una delle tappe che li porterà fino al Teatro San Carlo di Napoli.

Le tappe del viaggio di Letizia di Spagna e Felipe

Dopo la notizia dell’annullamento della visita dei Principi di Galles a causa delle difficoltà di salute di Kate Middleton, l’Italia si appresta ad accogliere un’altra coppia Reale. Questo Royal Tour, che segna il secondo viaggio ufficiale dei Sovrani spagnoli in Italia, arriva in un momento significativo: Felipe e Letizia di Spagna celebrano quest’anno il loro ventesimo anniversario di matrimonio e i dieci anni di Regno. La loro precedente visita risale al novembre 2014, poco dopo l’abdicazione di Juan Carlos in favore del figlio.

L’itinerario prevede due tappe principali: Roma e Napoli. A Roma, il Re e la Regina saranno ricevuti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, che ricoprirà il ruolo di First Lady. La visita è un gesto di cortesia che ricambia l’accoglienza ricevuta dai Sovrani spagnoli a Madrid nel 2021.

Cosa faranno a Roma

La Capitale italiana sarà teatro di incontri istituzionali di grande rilevanza. Felipe e Letizia incontreranno anche la Premier Giorgia Meloni, nell’ambito di un programma volto a sottolineare l’importanza delle relazioni tra Italia e Spagna. Come ribadito dalla Farnesina, i due Paesi condividono una lunga tradizione di collaborazione che si estende dai rapporti politici a quelli culturali e umani.

Non è da escludere, inoltre, una visita al Vaticano per un incontro con Papa Francesco, un gesto di grande valore simbolico per sottolineare il legame tra i Sovrani cattolici e il Pontefice.

Cosa faranno a Napoli

Il 12 dicembre, il tour si sposterà a Napoli, una città che incarna l’intreccio di storia e cultura condiviso tra Italia e Spagna. Qui, presso il prestigioso Teatro San Carlo, si terrà un evento speciale organizzato per celebrare gli 800 anni dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Durante la cerimonia, Re Felipe riceverà un dottorato di ricerca ad honorem in Scienze sociali e statistiche.

La visita dei Sovrani spagnoli si inserisce in un anno particolarmente importante per loro. Per celebrare i dieci anni di regno, sono stati realizzati due iconici ritratti della coppia dalla celebre fotografa Annie Leibovitz. Le immagini, commissionate dalla Banca di Spagna, mostrano Felipe in uniforme di gala dell’esercito, indossata il giorno della sua proclamazione, e Letizia in un elegante abito nero firmato Cristóbal Balenciaga, impreziosito da una cappa rosso fuoco.

Questi scatti simbolici rappresentano non solo la solidità del loro Regno, ma anche la raffinatezza e l’eleganza che la Regina Letizia incarna, guadagnandosi l’ammirazione del pubblico internazionale e anche di quello italiano che non vede l’ora di vederla tornare finalmente in Italia dopo 10 anni.