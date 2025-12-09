Letizia di Spagna, il look monocromatico con maxi fiocco è un capolavoro di stile

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Non c’è occasione in cui Letizia di Spagna non sorprenda con i suoi look: che si tratti di una serata di gala o di una visita ufficiale, la Reina riesce sempre a lasciare il segno con il suo stile impeccabile. Non è stata da meno in occasione della riunione annuale del Patronato dell’Istituto Cervantes: per l’evento, l’ex giornalista ha puntato su un sofisticato ensemble scuro, impreziosito da un vistoso fiocco al collo.

Il look di Letizia di Spagna

L’agenda di Letizia di Spagna nell’ultimo mese dell’anno continua ad essere piuttosto fitta. Dopo aver preso parte al banchetto di Stato in onore del Presidente della Repubblica Federale di Germania, la Reina è arrivata all’Istituto Cervantes per la riunione annuale del Patronato dell’organizzazione.

Sobria ed elegante, Letizia ha conquistato i presenti con un look monocromatico ideale per il giorno e gli eventi istituzionali. La Reina ha puntato su una blusa in una tonalità di blu molto scuro, con collo alto e maxi fiocco integrato lateralmente. La camicetta, realizzata in tessuto satinato leggermente lucente, si è distinta per il taglio rifinito e classico, con maniche lunghe e polsini ben abbotonati.

Letizia ha abbinato al capo dei pantaloni eleganti a vita alta, nella stessa tonalità scura, dal taglio dritto e ampio, definendo il punto vita con una cintura nera sottile con fibbia metallica. Per quanto riguarda gli accessori, la Ortiz ha indossato mocassini con un leggero tacco e finitura lucida, orecchini a cerchio e un anello discreto, completando così un look minimalista ma non per questo poco raffinato.

L’hairstyle? Capelli sciolti e lisci, con onde morbide sulle punte e riga marcata di lato, ideale per valorizzare i lineamento del viso. Il trucco, infine, è apparso molto naturale, con ombretti in tonalità terra sugli occhi e un rossetto rosato tenue, dal finish satinato.

L’ultimo impegno di Letizia e Felipe

Letizia è arrivata con suo marito Felipe all’Istituto Cervantes per consegnare il Premio “Ñ” 2025 alla critica e docente di Teatro e Arti Cinematografiche dell’Università di Londra, María Delgado. Si tratta di un riconoscimento pensato per le persone la cui lingua madre non è lo spagnolo, ma che si sono distinte nella diffusione e promozione internazionale della cultura iberica.

Dopo la consegna del premio, i sovrani hanno preso parte ad un pranzo con i membri del Patronato dell’Istituto Cervantes e con gli ambasciatori iberoamericani.

Letizia di Spagna, la Reina preferisce i pantaloni

Se Kate Middleton ha dimostrato in più occasioni di amare cappotti e maxidress in tinte pastello, Letizia di Spagna ha invece fatto dei pantaloni uno dei segni distintivi del suo look. La Reina adora i tailleur, che ha sfoderato in diverse tonalità nel corso degli anni: in occasione del Premio Princesas de Asturias 2025, ad esempio, aveva scelto un completo doppiopetto grigio perla, dal forte sapore istituzionale.

Per il suo impegno alla FAO di Roma, invece, aveva sorpreso tutti con un vistoso ensemble di colore rosso, composto da giacca aderente e pantaloni a gamba dritta, abbinati a blouse bianca. Anche in quest’occasione, a contraddistinguere l’outfit era stato un vivace fiocco al collo: che sia questa la nuova tendenza della stagione?

