Letizia di Spagna lascia Felipe solo. Annullato il viaggio in Giordania

Letizia di Spagna dà forfait a suo marito Felipe: non andrà in Giordania con lui, niente incontro con Rania. Ma il motivo non riguarda il presunto tradimento

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna e Rania di Giordania

Letizia di Spagna ha annullato il viaggio in Giordania, previsto dal 5 al 7 ottobre, lasciando solo suo marito Felipe. È arrivata la comunicazione ufficiale dalla Casa Reale.

Letizia di Spagna dà forfait a Felipe

Letizia di Spagna ha quindi rinunciato a incontrare Rania di Giordania, ma il tour non è stato cancellato. Re Felipe si recherà ad Amman da solo. Una decisione che era nell’aria ed aveva alimentato parecchi pettegolezzi.

Infatti, il forfait di Donna Letizia ha scatenato le malelingue che continuano a parlare di una crisi tra lei e Felipe, soprattutto dopo le rivelazioni dell’ex cognato Jaime Del Burgo, il quale ha confessato di aver avuto una relazione con la Regina che è andata avanti anche dopo il matrimonio di lei. Anzi, si è spinto a dire che in questa relazione a tre, l’amante era Felipe, non lui. Non solo, Del Brugo ha svelato che lui e Letizia avevano in progetto di fuggire insieme ma poi i loro piani non si sono realizzati e alla fine lei lo ha lasciato. Insinuazioni, quelle dell’ex cognato, che sono state rafforzate da un libro scandalo sulla Regina.

La Casa Reale non ha mai smentito queste affermazioni, ha preferito restare in silenzio in attesa che il gossip si sgonfiasse da solo, ma così non è stato, visto che ciclicamente riemerge, come è accaduto per l’annullamento del viaggio in Giordania da parte di Letizia.

Letizia di Spagna, perché ha annullato il viaggio in Giordania

In realtà, la decisione della Reina di restare in Spagna non è dipesa da lei ma dalla situazione in Medio Oriente, con l’inasprimento del conflitto. Dopo l’invasione terrestre del Libano da parte di Israele e il successivo attacco aereo iraniano, la situazione, la situazione in quella zona si è molto complicata ed è diventata altamente rischiosa.

Questo ha costretto i Sovrani a rivedere i loro piani. Il Palazzo ha deciso di confermare il viaggio in Giordania, ma solo per Felipe. Mentre per ragioni di sicurezza, dato che la sua presenza non era indispensabile, Letizia resta a Madrid. In Spagna è il governo ad essere responsabile dei viaggi all’estero del Sovrano. Quindi, in accordo con la Casa Reale, ha deciso di confermare la visita di Felipe ma senza Letizia, malgrado alto rischio che comporta volare in quella zona.

Inoltre, anche l’agenda del tour è stata modificata. Mentre originariamente i Sovrani avrebbero dovuto soggiornare tre giorni in Giordania, si è deciso di ridurre la permanenza del Re a soli due giorni, il 5 e il 6 ottobre.

Letizia di Spagna, salta l’incontro con Rania di Giordania

Dunque, non ci sarà nessun incontro tra Letizia e Rania di Giordania. L’ultima volta che si sono viste è stato nel giugno del 2023, in occasione di una visita di Stato in Spagna di Re Abdullah e di sua moglie. Circa un mese prima Letizia e Rania avevano partecipato alla cerimonia di incoronazione di Re Carlo. Le due Regine hanno un ottimo rapporto, oltre ad assomigliarsi parecchio, come è stato notato in passato.