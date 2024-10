Letizia e Rania, due regine a confronto

Fonte: Getty Images Rania di Giordania e Letizia di Spagna

Rania di Giordania e Letizia di Spagna sono due delle figure reali più seguite e ammirate al mondo. Due regine di stile che hanno molto in comune. Entrambe sono attivamente coinvolte in cause umanitarie, promuovono i diritti delle donne e hanno dato un’impronta contemporanea alla monarchia, pur onorando le tradizioni dei rispettivi paesi.

Alto senso del dovere, poco inclini all’errore e quasi sempre esteticamente perfette, tutte caratteristiche – per chi crede nell’astrologia – comuni al segno di nascita che condividono: la vergine.

Le regine dello stile

“Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame?”. È molto difficile rispondere a questa domanda quando si parla di Rania e Letizia, riconosciute come icone di stile a livello globale. Per entrambe, la moda ha un ruolo significativo nell’immagine pubblica: per le due regine, infatti, la moda e lo stile non sono solo un vezzo, ma un vero e proprio strumento di “soft power”.

Rania è celebre per la sua capacità di mescolare abiti tradizionali provenienti dalla cultura giordana con l’alta moda occidentale, utilizzando spesso i suoi outfit per rappresentare l’unione tra le sue radici mediorientali e la sua influenza globale. Quando prende parte ad iniziative e appuntamenti in Giordania indossa spesso gli abiti tradizionali, mentre quando è in viaggio all’estero ama vestire brand italiani e francesi.

Fonte: IPA

Letizia, invece, predilige stilisti spagnoli e uno stile moderno ed elegante, bilanciando la formalità reale con le tendenze contemporanee. Spesso indossa abiti di catene fast fashion spagnole come ad esempio Zara o Massimo Dutti. Le loro scelte sartoriali non riflettono solo il gusto personale, ma servono anche a sostenere designer locali e promuovere le rispettive culture a livello internazionale.

Donne in carriera diventate regine

Entrambe le regine provengono da famiglie di media borghesia, non aristocratiche. Rania è nata in Kuwait da genitori palestinesi, mentre Letizia proviene da una famiglia spagnola: padre giornalista e madre infermiera. Prima dei loro matrimoni, nessuna delle due aveva legami nobiliari.

Rania si è trasferita in Giordania dopo la laurea, conseguita presso l’Università Americana del Cairo, per lavoro, prima di incontrare e sposare Abdullah. Letizia, in gioventù, aveva intrapreso una carriera molto brillante nel giornalismo.

Prima di entrare nelle famiglie reali, Rania ha lavorato presso grandi aziende quali Citibank e Apple, mentre Letizia ha avuto una carriera di successo come giornalista e conduttrice televisiva, collaborando con network internazionali quali Bloomberg e CNN ed è entrata poi nell’emittente pubblica spagnola TVE.

Fonte: Getty Images

Mamme prima di tutto

Dopo essere entrate nelle rispettive famiglie reali, Letizia e Rania hanno costruito insieme ai mariti le proprie famiglie, alle quali entrambe sono molto legate. Rania è madre di quattro figli, tra cui il principe ereditario Hussein, che recentemente è diventato padre, mentre Letizia ha due figlie, Leonor e Sofia; la primogenita Leonor è destinata a diventare la futura regina di Spagna.

Nella vita privata, le regine sono entrambe piuttosto riservate, ma da più fonti è trapelato che sono molto presenti come madri e Letizia è anche abbastanza rigida nell’impartire l’educazione alle figlie.

Regine al servizio degli altri

Entrambe le regine non sono attente soltanto alle proprie famiglie, ma non hanno fatto mai mancare il loro sostegno a favore di cause sociali e umanitarie, soprattutto nei riguardi di donne e bambini.

Letizia e Rania sono forti sostenitrici dell’emancipazione femminile. Rania si batte per il miglioramento delle condizioni di vita delle donne nel mondo arabo, promuovendo l’istruzione e l’accesso a pari opportunità. Letizia, invece, sostiene i diritti delle donne in Spagna, con un focus sull’equità lavorativa e il miglioramento della salute e la prevenzione femminile.

Fonte: IPA

Rania è nota anche per il suo impegno a garantire l’istruzione dei giovani. Inoltre, si batte apertamente contro i crimini d’onore in Giordania e ha lavorato per promuovere cambiamenti sociali attraverso l’educazione e le riforme.

Letizia è impegnata in cause sociali legate soprattutto alla salute e all’educazione. In Spagna, è fortemente coinvolta nella promozione della ricerca sul cancro e nella sensibilizzazione sulla salute mentale.

Sia Letizia che Rania usano la loro posizione per sensibilizzare l’opinione pubblica e per dare voce a chi non ce l’ha.

Ambasciatrici dei loro Paesi

Nel campo della diplomazia, Rania e Letizia hanno utilizzato la loro influenza per rafforzare le relazioni tra i loro paesi e il resto del mondo. La regina di Giordania parla spesso durante i forum internazionali, come ad esempio quelli organizzati dalle Nazioni Unite, cercando soprattutto di promuovere la pace in Medio Oriente. Ha collaborato con organizzazioni internazionali come l’UNICEF e il World Economic Forum.

Anche Letizia rappresenta la Spagna in viaggi internazionali e conferenze globali, con particolare attenzione alle iniziative sanitarie e ai diritti umani. La Regina di Spagna è stata nominata anche Ambasciatrice speciale della FAO per la nutrizione nel 2015.

Due regine divise tra monarchia e contemporaneità

Un aspetto affascinante nel confronto tra Rania e Letizia è il modo in cui entrambe gestiscono due mondi apparentemente molto diversi tra loro: la tradizione reale e la modernità globale. In Giordania, Rania ha modificato e, soprattutto, aggiornato le mansioni che fino ad allora erano svolte dalle consorti del re, portando un tocco moderno e cosmopolita al suo ruolo.

Fonte: Getty Images

Da anni, utilizza ampiamente i social media, interagendo direttamente con le persone e condividendo riflessioni sulla sua vita personale e sulle cause che le stanno a cuore.

Il percorso di Letizia è stato simile in Spagna, anche se con sfide diverse e senza social. La monarchia spagnola ha attraversato periodi critici di forte instabilità, soprattutto dopo gli scandali dell’ex re Juan Carlos, ma Letizia è riuscita a mantenere il suo ruolo con eleganza, adattandosi alle esigenze della Spagna contemporanea.

Il passaggio dal giornalismo alla corte non è stato facile, ma lei ha trovato la chiave per svolgere al meglio il suo nuovo ruolo potendo anche usufruire di una conoscenza della comunicazione data dal suo mestiere precedente.

Fonte: Getty Images

Rania è vista come un’icona di progresso e modernità nel mondo arabo, tanto da non essere amata dai più tradizionalisti, mentre Letizia ha saputo adattarsi stravolgendo la sua vita, riuscendo a portare la monarchia spagnola ad un livello più accessibile.

In contesti diversi e ognuna con il suo modo di fare, sia Rania, sia Letizia hanno saputo ridefinire il loro ruolo per adattarsi alle sfide del mondo moderno. Sono figure influenti in patria e all’estero e il loro modo di fare e di comportarsi è di ispirazione per molte persone in tutto il mondo.