Rania di Giordania, spaziale col look anni Ottanta e borsa da 5.267 euro

Rania di Giordania alla riunione per le donne: look vintage griffatissimo e l'iconico secchiello di Bottega Veneta che vale oltre 5mila euro

Fonte: IPA Rania di Giordania

Rania di Giordania si è presentata all’incontro coi membri della Business and Professional Women Association, che si è svolto ad Amman, con un completo nero in stile anni Ottanta, tutto made in Italy, e l’iconico secchiello di Bottega Veneta che vale oltre 5mila euro.

Rania di Giordania, in prima linea per le donne

Dopo la foto tenerissima con la nipotina Iman, scattata mentre suo marito Abdullah era in visita da Re Carlo, Rania di Giordania è tornata al lavoro. La Regina ha presieduto la riunione con il consiglio di amministrazione della Business and Professional Women Association che si occupa di favorire il lavoro femminile e fornisce servizi e formazione alle donne. Un tema su cui Rania è da sempre molto sensibile e per il quale si batte in prima persona.

Per l’appuntamento di lavoro ovviamente la Sovrana ha scelto un outfit da working girl. Ma Rania è pur sempre Rania, dunque il suo look non può essere né banale né dimesso, anche quando si tratta di sedersi a un tavolo per ascoltare il briefing sulle nuove iniziative e progetti volti a promuovere le attività imprenditoriali delle donne.

Rania di Giordania, look anni Ottanta: body e pantaloni con staffa

La Regina si presenta alla Jasmine House di Jabal Al-Weibdeh indossando quella che potremmo definire una sorta di rivisitazione del tailleur pantaloni. Per essere precise, Rania non porta un vero completo, ma uno spezzato, anche se non sembra.

Fonte: IPA

Infatti, ha abbinato la giacca-body nera di SportMax, con chiusura a fibbia e spalline strutturate che rievoca lo stile anni Ottanta e che su di lei è perfetta, perché delinea la sua silhouette filiforme. Restando in mood vintage, l’abbina a un paio di pantaloni neri con staffa, tipo fuseaux, firmati Bottega Veneta.

Un look spaziale che esalta la figura di Rania di Giordania e le dona grinta e dinamicità. Assolutamente l’opposto al tailleur dimesso di Letizia di Spagna.

Fonte: IPA

Rania di Giordania, il secchiello di Bottega Veneta

Molto curata anche la scelta degli accessori, anzi meglio sarebbe dire preziosa. Infatti, Rania opta per le classiche décolleté in vernice nera con tacco alto e sottile, le D-stiletto, di Dior, e l’iconico secchiello con manico singolo, Kalimero, di Bottega Veneta che costa circa 5.267 euro.

Fonte: IPA

I capelli sono portati sciolti e ondulati, per quanto riguarda il make up, la Sovrana ha delineato i suoi occhi con del kajal nero e illuminato il viso con un rossetto rosa tenue. Molto curata anche la french manicure chiara.

Dopo la riunione, Rania ha visitato la Bunni Coffee Roastery and Academy, che si propone di sostenere e aiutare le persone insegnando loro a preparare il caffè.