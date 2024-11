Re Carlo ospita Abdullah II e Rania di Giordania spopola con questa foto

Fonte: IPA Rania di Giordania

Re Carlo ha accolto con sfarzo Abdullah di Giordania a Windsor. Ma Rania non era con loro. La Regina è rimasta a lavorare a casa, ma ha spopolato condividendo su Instagram una foto che la ritrae con la nipotina Iman, nata lo scorso agosto, ed è stata ufficialmente nominata la nonna più affascinante del mondo.

Re Carlo accoglie nello sfarzo Abdullah di Giordania

Carlo ha dovuto fare gli onori di casa ad Abdullah di Giordania senza sua moglie Camilla, indisposta per un’infezione al torace. In ogni caso, ha voluto dare mostra dello sfarzo britannico, con una cerimonia di benvenuto a Windsor dove è stata formata una Guardia d’Onore dal 1° Battaglione Welsh Guards, supportata dalla Regimental Band.

Abdullah ha fatto il suo ingresso in auto lungo la Long Walk e ha attraversato il cancello Giorgio IV prima di raggiungere Carlo per il saluto reale e l’esecuzione dell’inno nazionale giordano. I due Sovrani hanno poi passato in rassegna le due file di soldati schierati sul prato, che indossavano i grandi cappotti dell’ordine invernale del reggimento e le loro pelli d’orso.

Il Re giordano celebra quest’anno il suo giubileo d’argento e per l’occasione Carlo gli ha donato una coppa d’argento. I due Monarchi si conoscono bene e da tempo, Carlo è stato in Giordania 5 volte, la prima nel 1965. Mentre Abdullah è venuto a Londra l’ultima nel 2022 in visita di Stato. In quell’occasione era presente anche Rania di Giordania che insieme a Camilla aveva presenziato a un evento pe sensibilizzare contro la violenza sulle donne.

Rania di Giordania, la nonna più affascinante

Ma questa volta Rania non è volata in Gran Bretagna col marito. Semplicemente è rimasta a casa a fare la nonna, ovviamente una nonna lavoratrice. E la prova è la foto che ha condiviso sul suo profilo Instagram.

La Regina tiene in braccio la nipotina, Iman, figlia di Rajwa e Hussein di Giordania, nata lo scorso agosto. La piccola è di spalle, indossa una maglietta bianca e dei calzoncini con cuoricini rossi. Rania invece è al computer, sta facendo una riunione. Indossa gli occhiali e porta una camicia bianca, sorride allo schermo e commenta: “La prima riunione del consiglio di amministrazione di Baby Iman su Zoom all’inizio di questa settimana”.

Una foto davvero molto tenera che ha incantato il mondo. E Rania di Giordania è diventata la nonna più affascinante tra le teste coronate. La piccola Iman è la prima nipote della Regina e di suo marito Abdullah.