Re Carlo, Camilla si presenta in rosa confetto al Commonwealth Day

Re Carlo ha presenziato alla cerimonia del Commonwealth Day alla Abbazia di Westminster lunedì 10 marzo. Con lui c’era ovviamente sua moglie Camilla che è arrivata con un look total pink, dall’effetto bon bon dolce.

Re Carlo alla cerimonia del Commonwealth Day dopo il cancro

Re Carlo ha partecipato alla cerimonia del Commonwealth Day dopo che lo scorso anno fu costretto a saltarla a causa del cancro, esattamente come accadde per Kate Middleton. Entrambi erano impegnati a combattere la malattia sottoponendosi a cure pesanti. Così, nel 2024 il Sovrano fu costretto a registrare in video il suo discorso alle Nazioni.

Decisamente diverso il clima quest’anno. Sua Maestà, accompagnata dalla Regina consorte, è arrivato alla Abbazia di Westminster chiudendo il corteo. Carlo è apparso di ottimo umore e in forma. Ha saluto i membri presenti della sua famiglia, la sorella Anna, il Duca e la Duchessa di Gloucester, suo figlio William con il quale si è scambiato un bacio e Kate Middleton in rosso che ha fatto una delle sue perfette riverenza ai Sovrani e ha salutato il Re con un cordiale cenno del capo.

Il tema del Commonwealth Day di quest’anno è stato “Insieme prosperiamo” , che celebra lo “spirito duraturo della famiglia del Commonwealth”.

Basato sui principi di famiglia, unità e pace, il tema sottolinea l’importanza di promuovere comunità forti e connesse che sostengano e rafforzino i propri membri, consentendo progressi significativi.

Il testo del discorso del Re era contenuto nel libretto che i partecipanti hanno trovato al loro posto. Gli invitati hanno partecipato alla funzione, cantando insieme, ma l’evento ha previsto anche esibizioni musicali speciali.

Fonte: PA Media

Camilla in rosa confetto

Se Carlo ha optato per un classico completo scuro con camicia bianca e cravatta, Camilla ha scelto per l’occasione un colore pastello, il rosa confetto. La Regina consorte ha forse voluto così rendere omaggio a Elisabetta II che tanto amava i look colorati, anche se negli ultimi tempi preferiva colori più decisi.

Fonte: PA Media

Camilla si è affidata alla stilista che la veste solitamente negli eventi formali, Fiona Clare. La mise della Regina prevedeva un cappotto rosa con bavero in raso della stessa tinta, sciancrato in vita con un bottone, sotto il quale indossava un abito rosa. Il tutto abbinato a un cappello rosa a basco con un decoro trasversale, di Philip Treacy.

Il color confetto forse è un po’ troppo baby e Camilla è rimasta vittima dell’effetto bon bon. Per fortuna, ha optato per accessori di un altro colore per creare un minimo di contrasto, ossia hand bag e décolleté in suede grigie.

Fonte: PA Media

La Regina aveva anche un paio di guanti bianchi che però non ha indossato sempre. Come Kate, anche Camilla ha indossato collana e orecchini di perle.