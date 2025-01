Letizia di Spagna regina di stile a Fitur con il blazer rosa e la visita a Valencia

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Letizia di Spagna

La regina Letizia di Spagna non smette mai di incantare con il suo stile impeccabile e il suo tocco moderno. Alla 45ª edizione di FITUR, la Fiera Internazionale del Turismo di Madrid, ha dimostrato ancora una volta di essere una vera icona di eleganza.

L’evento, che rappresenta un punto d’incontro cruciale per i professionisti del turismo, ha visto la partecipazione dei sovrani spagnoli, con Letizia protagonista assoluta, anche grazie a un blazer rosa pastello che ha catturato l’attenzione di tutti.

Letizia di Spagna: il blazer rosa di Zara

Per l’inaugurazione della fiera presso il complesso IFEMA, Letizia di Spagna ha scelto un look minimal ma di grande impatto. Ha indossato un blazer rosa pastello di Zara, dimostrando ancora una volta la sua capacità di combinare moda accessibile e raffinatezza. Il capo, caratterizzato da una linea sartoriale e spalline ben definite, è stato abbinato a pantaloni neri e un dolcevita dello stesso colore, creando un contrasto sobrio ma sofisticato.

Completano il look un paio di décolleté nere dal design classico e una clutch essenziale, perfetti per mantenere l’outfit bilanciato. Letizia ha poi optato per un trucco naturale, con un focus sugli occhi e un tocco di blush che ha valorizzato il suo incarnato luminoso. I capelli, lasciati sciolti in morbide onde, le conferivano un’aria fresca e rilassata, ideale per un evento di tale portata.

La visita agli stand e l’omaggio alla Comunità Valenciana

Il passaggio dei reali tra gli stand della fiera ha suscitato grande entusiasmo tra gli operatori del settore e i visitatori. Letizia di Spagna ha dedicato particolare attenzione al padiglione della Comunità Valenciana, dove ha incontrato alcune falleras vestite nei tradizionali abiti folkloristici, veri capolavori artigianali.

Qui, la regina e il re Felipe sono stati accolti con regali simbolici come ventagli realizzati nella zona colpita dalla recente DANA, che ha causato gravi danni nella regione.

La presenza dei sovrani in questo spazio è stata particolarmente significativa, non solo per il supporto morale offerto a una comunità che ha vissuto momenti difficili, ma anche per il valore culturale ed emozionale del gesto. Durante la visita, Letizia si è intrattenuta con gli espositori, mostrando il suo interesse per i progetti dedicati alla sostenibilità e all’innovazione, due temi centrali per questa edizione di FITUR.

Valencia e la sensibilità della regina verso le tradizioni

Dopo l’evento a Madrid, Letizia di Spagna si è recata a Valencia, dove ha continuato a dimostrare la sua innata eleganza e la capacità di connettersi con il pubblico. La città, nota per la sua ricca tradizione culturale e gastronomica, è stata il palcoscenico perfetto per la regina, che si è mostrata calorosa e vicina alla gente.

La tappa valenciana ha incluso incontri con artigiani locali e rappresentanti della cultura regionale, durante i quali Letizia ha sottolineato l’importanza di preservare le tradizioni e di promuovere le eccellenze del territorio. La regina ha inoltre ricevuto numerosi omaggi simbolici, tra cui una pulsera della Virgen del Pilar, un dettaglio che sottolinea il suo legame con il patrimonio spirituale del Paese.