Letizia di Spagna punta sul maxi tailleur pantalone ma sbaglia le misure

Letizia di Spagna, il tailleur pantalone troppo largo

Letizia di Spagna inizia la sua agenda settimanale con un impegno in qualità di ambasciatrice della Fao, ruolo che ricopre dal 2015. La Regina si presenta all’appuntamento con un nuovo tailleur pantaloni grigio antracite, molto simile al color petrolio, dai volumi fin troppo maxi per la sua esile figura.

Letizia di Spagna è molto attenta al tema dell’alimentazione e della fame nel mondo. Già a fine settembre aveva partecipato in collegamento video a una conferenza a tema che si è tenuta a Roma, dove si è presentata con il fantastico abito fucsia di Moisés Nieto, già visto in settimana.

Giacca grigia Puoi acquistare online un blazer simile a quello di Letizia di Spagna

Il maxi tailleur pantalone di Letizia di Spagna

Ma per l’appuntamento in presenza la Reina Letizia ha finalmente sfoggiato un nuovo completo. Si tratta di un tailleur pantalone, modello che da tempo è diventato uno dei suoi preferiti quando è impegnata in riunioni di lavoro.

In particolare, Donna Letizia ha scelto un completo, firmato Bimba Y Lola, composto da un’ampia e lunga giacca a doppio petto con spalline che ricordano lo stile degli anni Ottanta, e da un paio di pantaloni con riga in mezzo, lunghi fino alle caviglie, color grigio antracite. Letizia di Spagna ultimamente ama molto i volumi maxi e già recentemente ci ha stupito con il tailleur-pigiama lilla, tonalità non scontata, esattamente come il nuovo look che ha sfoggiato alla conferenza della Fao che si è tenuta a Virgo.

Sebbene il tailleur sia di taglio sartoriale, l’ampiezza dei volumi non si adatta particolarmente alla silhouette filiforme di Donna Letizia cui donano decisamente di più gli outfit fascianti o che esaltano la tonicità della sua linea. L’effetto che Letizia ottiene con questo tailleur è che si sia sbagliata di taglia, infatti la combinazione della giacca lunga e dei pantaloni larghi la rende quasi goffa”.

Gli accessori in rettile della Regina

Di certo, la moglie di Felipe sa come correggere il tiro coi giusti abbinamenti. Ad esempio abbinando il tailleur a una blusa in seta bianca con scollo incrociato, di Hugo Boss, e a un paio di décolletée dal tacco stiletto, in rettile, di Magrit, con clutch coordinata. Gli accessori sono riciclati, appartengono al guardaroba di Sua Maestà dal 2018.

I gioielli sono ridotti al minimo: orecchini in oro e l’immancabile anello di Karen Hallam, regalo delle figlie Leonor e Sofia.