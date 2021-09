Letizia di Spagna osa troppo: tailleur-pigiama e lingerie. Ma la t-shirt è perfetta

Letizia di Spagna, vestito di pelle e coda alta: il look di tendenza che stupisce

Letizia di Spagna ha un’agenda fitta di appuntamenti per la settimana e questo giustificherebbe una certa mancanza di stile nei suoi ultimi look: l’abito indossato per la sesta volta, il tailleur lilla abbinato al top lingerie che fa tanto pigiama. Salvo poi riscattarsi con la perfetta t-shirt bianca durante la visita a La Palma colpita dall’eruzione del vulcano Cumbre Vieja.

Dunque, Letizia di Spagna è apparsa all’atto di chiusura del Progetto Santander per il sociale con l’abito a fantasia verde, firmato Sandro Paris, che ha riciclato per la sesta volta. Un bel record anche per lei che del riutilizzo dei look ha fatto il suo stile. La Reina lo indossa sempre con grande eleganza ed è impeccabile, ma forse avrebbe dovuto aspettare ancora qualche tempo prima di proporlo nuovamente.

La Regina ha debuttato con questo modello nel 2018 e nell’arco di tre anni l’ha indossato per sei volte, l’ultima lunedì 20 settembre 2021, abbinandolo a clutch e slingbacks nere, di Carolina Herrera. Mentre ha sfoggiato un graziosissimo paio di orecchini a cerchio con fili d’oro intrecciati.

Se in questo caso Donna Letizia ha esagerato col riciclo, il nuovo tailleur pantaloni, color glicine, con cui si è presentata a un evento organizzato per la Giornata Mondiale contro il Cancro, non convince. Il completo appartiene alla collezione 2021-2022 del brand Bleis Madrid. La Regina lo avrebbe indossato in anteprima perché pare non sia ancora in vendita. Si tratta di un tailleur composto da una giacca dai volumi ampi, a taglio maschile, e un paio di pantaloni alla caviglia, leggermente rimborsati in vita.

Il look è perfetto per Letizia di Spagna, ma il colore pastello non le dona particolarmente. La Regina sta meglio con tonalità decise come il rosso e il fucsia. In più, l’abbinamento con il top di seta bianca, bordato di pizzo, effetto lingerie, la fa sembrare quasi in pigiama. Questa volta Sua Maestà ha osato troppo con gli accostamenti. Mentre le décolletée, effetto nude, di Prada sono splendide.

In ogni caso, Letizia rimedia prestamente al piccole errore di stile, sfoggiando un outfit tanto informale quanto semplice, ma di sicura efficacia. Insieme a suo marito Felipe è volata nelle Canarie, in segno di solidarietà alla popolazione colpita dall’eruzione del Cumbre Vieja.

La Regina ha incontrato le persone, ascoltato le loro storie, indossando una classica t-shirt bianca e un paio di pantaloni beige abbinati a una sottile cintura in cuoio come il colore delle sneaker. Semplicemente perfetta.