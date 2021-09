Letizia di Spagna compie 49 anni, il primo compleanno lontana da Leonor

editato in: da

Giorno di festa alla Zarzuela: tutti festeggiano il compleanno di Letizia di Spagna, che spegne 49 candeline – anche se, per lei, il tempo sembra davvero non passare mai. Per l’occasione, la Regina consorte si è concessa un po’ di relax in famiglia. Ma l’assenza di Leonor pesa: è la prima volta, da quando è diventata mamma, che trascorre questa importante ricorrenza lontana dalla sua primogenita.

Nata il 15 settembre 1972, Letizia ha celebrato il suo 49esimo compleanno nell’intimità dei suoi affetti più cari, approfittando di una giornata in cui la sua agenda non presentava alcun particolare appuntamento. Da poco ritornata al lavoro dopo una lunga estate ricca di emozioni, la Ortiz ha già partecipato a numerosi impegni ufficiali, dando il via così alla stagione autunnale. Nei mesi scorsi, ha dovuto affrontare tante novità proprio nella sua sfera più personale: è diventata nuovamente zia, con la nascita della figlia di sua sorella Telma Ortiz.

Ma, per una nuova arrivata in famiglia, c’è qualcuno che se ne va. Si tratta di Leonor, la primogenita di Letizia e Felipe, che ha lasciato per la prima volta il suo nido volando in Galles, dove ha iniziato a frequentare il prestigioso UWC Atlantic College. La giovane Principessa dovrà rimanere lontana dai suoi cari per un po’, dal momento che l’istituto ha delle regole molto rigide in fatto di visite familiari. Ed è per questo che non ha potuto festeggiare il compleanno di sua mamma Letizia, impegnata com’è nelle sue prime settimane di ambientamento nella scuola che la accoglierà per i prossimi due anni.

La Regina consorte ha dunque festeggiato trascorrendo del tempo prezioso con il marito e la loro secondogenita Sofia, con il pensiero comunque rivolto alla figlia così lontana da casa. Un compleanno velato da un pizzico di tristezza, perché Letizia è sempre stata una mamma molto premurosa e non ha mai perso di vista le sue ragazze. Ma è tempo, per lei, di lasciare che Leonor cresca e prenda la sua strada: un giorno sarà Regina, e per prepararsi a questo importante ruolo deve iniziare già ora ad impegnarsi duramente.

A Letizia non resta che concentrarsi sulla sua secondogenita Sofia, che sicuramente sentirà la mancanza di sua sorella, alla quale è sempre stata profondamente legata. Proprio per questo motivo, subito dopo la partenza di Leonor si è ritagliata qualche giorno di tempo da dedicare interamente alla figlia, sostenendosi così a vicenda in un momento per entrambe molto delicato.