Letizia di Spagna, il dolce gesto per Sofia dopo la partenza di Leonor

Per ogni mamma, vedere la propria figlia prendere il volo è sempre molto difficile. Letizia di Spagna non fa eccezioni: qualche giorno fa la sua primogenita Leonor è volata in Galles, per iniziare un nuovo percorso accademico di gran prestigio e prepararsi così a diventare Regina. E lei, da mamma premurosa, ha deciso di dedicare del tempo in più a Sofia, per aiutarla ad affrontare la separazione dalla sorella.

Le due ragazze, nate a pochissima distanza di tempo, sono sempre state molto legate. Cresciute insieme quasi come gemelle, Leonor e Sofia hanno frequentato la stessa scuola (anche se in classi diverse) e anche in pubblico non si sono mai separate. Ora Leonor ha davanti a sé un lungo anno di studi all’estero: nel giorno della sua partenza, i suoi genitori e la sorella minore si sono stretti a lei per salutarla, consapevoli che dovrà passare molto tempo prima di rivederla – le regole, all’UWC Atlantic College, sono infatti molto rigide in tema di visite familiari.

E proprio Sofia sembrava la più provata, al momento dei saluti. Così, mamma Letizia ha deciso di prendere in mano la situazione e trascorrere un po’ di tempo da sola insieme alla sua secondogenita. Insieme, sono il miglior sostegno l’una per l’altra in questo frangente così delicato – è la prima volta che una delle ragazze si allontana da casa, e per così tanto tempo. Come rivelato dai media spagnoli, proprio il tempo dedicato a Sofia spiegherebbe il mistero dell’improvviso prolungamento delle vacanze di Letizia.

Mentre Re Felipe VI è tornato al lavoro il 28 agosto, sua moglie si è concessa una settimana di ferie in più lasciando la sua agenda vuota sino al 6 settembre. In un primo momento si era pensato che questo breve lasso di tempo fosse il modo con cui Letizia avrebbe “recuperato” i giorni passati con Leonor per la preparazione al suo accesso al college. Invece la spiegazione potrebbe essere un’altra.

A quanto pare, la Ortiz avrebbe trascorso questo tempo accanto a Sofia, divertendosi un po’ insieme prima della fine delle vacanze. Presto la ragazza tornerà a scuola, e Letizia ai suoi tanti impegni ufficiali. Ma questa breve pausa dedicata al rapporto madre-figlia è sicuramente stata utile per sentire meno la mancanza di Leonor. Come mamma sempre molto attenta, la Regina consorte è consapevole che a soffrire di più per il distacco sarà proprio Sofia, quindi ha voluto farle un bellissimo regalo.