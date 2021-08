Letizia di Spagna, le dure regole che Leonor dovrà rispettare al college

editato in: da

La giovane Leonor sta per compiere un grande passo avanti verso il suo brillante futuro, preparandosi a diventare Regina: tra poco inizierà un nuovo percorso accademico in Galles, lontana dalla sua famiglia, dove dovrà rispettare regole molto rigide. E per Letizia di Spagna, mamma premurosissima con entrambe le sue figlie, una di queste è particolarmente “odiata”.

Per garantire alla primogenita una formazione quanto più completa possibile, la Famiglia Reale spagnola ha optato per un college particolarmente prestigioso. Si tratta dell’UWC Atlantic College, in Galles: l’istituto vanta, tra i suoi numerosi studenti, vari appartenenti alle famiglie più importanti d’Europa, tra cui anche Alexia d’Olanda. Questo è un grande cambiamento per Leonor, che a breve lascerà i suoi genitori e sua sorella Sofia per una nuova, difficile (ed entusiasmante) esperienza.

La Principessa delle Asturie trascorrerà in Galles i prossimi anni, sottoponendosi ad un rigido programma di studi che la preparerà ad una vita ricca di impegni istituzionali, come previsto per lei in quanto erede del trono di Spagna. Naturalmente, questo significherà dover rispettare molte regole, tra le quali una che sembra non aver fatto grande piacere a mamma Letizia. La Regina consorte è da sempre molto legata alle sue figlie, tuttavia in futuro avrà poche occasioni per rivedere Leonor.

In un’intervista a Vanitatis, un’ex studentessa del college gallese ha rivelato infatti che i familiari potranno fare poche visite ai figli durante l’anno scolastico, e che nessuno è autorizzato a dormire all’interno dell’istituto. Il tempo libero, all’UWC Atlantic College, è davvero pochissimo: i ragazzi devono studiare molto e sono tenuti a prestare il loro impegno in svariati servizi extrascolastici.

È probabile che Letizia debba aspettare il Natale per poter fare la sua prima visita a Leonor, e poi dovranno trascorrere ancora diversi mesi prima di rivedere la sua primogenita. Un vero dispiacere per una mamma premurosa e attenta come è sempre stata la Ortiz: abituata ad avere sott’occhio in continuazione le sue ragazzine, ora dovrà abituarsi a restare lontana per molto tempo da Leonor.

Inoltre, lei e Re Felipe IV mancheranno ad alcune delle date più importanti per la ragazza: il 31 ottobre 2021, ad esempio, è assai probabile che Leonor si trovi a festeggiare il suo 16esimo compleanno senza la famiglia. Ma la frequentazione dell’UWC Atlantic College le aprirà le porte alla migliore istruzione possibile, quindi la Principessa delle Asturie affronterà questi piccoli sacrifici consapevole del grande futuro che l’attende.