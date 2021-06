Letizia di Spagna, per Leonor cambia tutto: si prepara a diventare Regina

editato in: da

Leonor di Spagna, un anno di stile della futura Regina

Leonor, la primogenita di Letizia Ortiz e di Felipe di Spagna sta crescendo. Ormai non è più una bambina e, per lei, è prevista una sempre crescente lista di responsabilità che, in qualità di erede al Trono, dovrà assumersi. Ora che ha raggiunto un traguardo importante, è pronta a cambiare tutta la sua vita per diventare, in futuro, un’ottima Regina.

Letizia di Spagna e suo marito Felipe sono sempre stati genitori premurosi, attenti e affettuosi, ma non hanno mai nascosto alle loro figlie Leonor e Sofia le difficoltà che derivano dall’appartenere alla Famiglia Reale. La Ortiz, in particolare, ha imposto alle due ragazze fin dall’infanzia rigide regole da seguire.

Per Leonor, quindi, l’idea di dover fare dei sacrifici per poter imparare ad essere una brava Regina e seguire le orme di suo padre, non è una novità. Adesso però, per lei sta per cambiare tutto: si è infatti concluso un anno scolastico chiave, l’ultimo presso la scuola Santa María de los Rosales. Dopo le vacanze, che trascorrerà almeno in parte, come da tradizione, con la sua famiglia a Palma di Maiorca, partirà per iniziare la sua nuova vita in Galles.

È infatti proprio in Galles che la Principessa continuerà a studiare. Più precisamente, all’UWC Atlantic College. Per farlo, dovrà dire addio a tutte le sue abitudini e al sostegno quotidiano della sorella Sofia. Le due sono sempre state molto unite e, per la prima volta in vita loro, saranno costrette ad allontanarsi e a vivere a chilometri di distanza.

Negli ultimi anni, inoltre, Leonor ha iniziato a prendere parte ad una serie di impegni istituzionali, che si stanno facendo sempre più fitti. In un futuro non troppo lontano, dovrà riuscire a conciliare il tutto con i suoi studi. Abiterà in un collegio e il suo orario scolastico sarà dalle 8.30 alle 13.10. Parteciperà ad attività sportive, sociali e creative e, al contempo, continuerà a mantenere fede ai suoi doveri per la Corona.

A soli 15 anni, Leonor dovrà perciò farsi carico di molte responsabilità e di cambiamenti che per un’adolescente sono veramente enormi. Al suo fianco, seppur a distanza, ci saranno sempre mamma Letizia e papà Felipe, pronti a guidarla nei momenti più difficili, e la cara sorella Sofia. Con il loro aiuto e con un piano di formazione così elaborato, non ci sono dubbi: la Principessa diventerà una Regina perfetta.