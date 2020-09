Letizia di Spagna, lontana da Leonor nel suo primo giorno di scuola: il motivo

editato in: da

Letizia di Spagna, tutte le prove che hanno affrontato quest’estate Sofia e Leonor

Letizia e Felipe di Spagna, negli anni, si sono spesso mostrati insieme alle figlie, non solo negli eventi istituzionali, ma anche in occasioni informali. Passeggiate, ore di shopping o semplicemente un pomeriggio al cinema, sono momenti che da sempre hanno contraddistinto la vita della famiglia del Re. Per questo, forse, non vedere i quattro Reali insieme in un giorno molto importante per l’erede al trono ha stupito tutti.

Ad accompagnare Leonor per il suo ritorno a scuola, infatti, c’erano solo Felipe e la sorellina minore Sofia. Letizia, per la prima volta, è rimasta a Palazzo. Lei, sempre attenta all’educazione delle figlie e già preoccupata per l’anno scolastico, ha dovuto rinunciare a questo evento. A rendere ancora più speciale questa giornata, inoltre, è il fatto che per la primogenita dei Reali si tratta di un’esperienza totalmente nuova: quest’anno, infatti, si trova in una scuola diversa, la Santa María de los Rosales.

A fermare Letizia non sono stati gli impegni derivanti dal suo ruolo di Regina, bensì una semplice regola imposta dall’istituto che Leonor frequenta. Per tutelare la salute di tutti ed evitare assembramenti in questi giorni in cui la Spagna è in piena emergenza sanitaria, è stato chiesto alle famiglie che ad accompagnare gli alunni fosse uno solo dei genitori.

Nonostante la loro posizione privilegiata, derivante dal loro status di Reali, Letizia e Felipe hanno deciso di rispettare la richiesta. È stato così il Re ad accompagnare la sua erede. Ma non era solo. Con loro, infatti, c’era anche la piccola Sofia, che non è ancora tornata tra i banchi di scuola e che è molto legata a Leonor.

Le due, infatti, hanno stretto un legame speciale e sono sempre pronte a fare squadra, a sostenersi e ad allearsi, sia quando si tratta di trovare un modo per alleggerire la rigida disciplina imposta da Letizia, sia quando devono darsi man forte in occasioni più o meno formali. L’affetto che le lega, d’altronde, è apparso evidente questa estate, quando Leonor ha aiutato Sofia, infortunata a causa di una caduta. Per questo, probabilmente, la più piccola del Palazzo non ha voluto rinunciare ad accompagnare la sorella maggiore, anche al costo di sacrificare qualche ora in più di riposo.

Per Letizia il dispiacere per essere rimasta lontana da Leonor in questa occasione deve essere stato grande. La Ortiz, però, può dirsi orgogliosa dell’educazione trasmessa con amore e con impegno alle sue figlie: le due Principesse sono estremamente amate dal popolo e, soprattutto, hanno dimostrato di aver appreso il rispetto delle regole e valore della famiglia.