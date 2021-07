Letizia di Spagna brilla al gala con l’abito di cristalli. E Leonor è in rosso

editato in: da

Letizia di Spagna ricicla l’abito grigio perla di cristalli

Letizia di Spagna torna al prestigioso gala per la consegna dei Premi Principessa Girona, dopo un anno di stop a causa della pandemia. E letteralmente brilla col suo abito con cristalli di Nina Ricci. Con lei condivide la scena, la primogenita Leonor in rosso, il colore della Regina.

Dopo l’abito in denim di Carolina Herrera, indossato di giorno per l’incontro con i vincitori delle precedenti edizioni, Letizia di Spagna ha riciclato per la serata un look scintillante ma di estrema semplicità che sfoggiò per la prima volta nel 2017 in occasione del 60esimo anniversario dell’Europa Press. Per poi presentarlo nuovamente nel 2019 durante il ricevimento col Presidente del Perù, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, e sua moglie, Maribel Díaz Cabello al Palazzo del Pardo a Madrid.

Si tratta di un abito di Nina Ricci, appartenente alle collezione autunno/inverno 2017-2018, grigio perla, decorato con cristalli a forma di stella. Il taglio del vestito è d’altro canto minimal, come fosse una lunga maglia aderente, accollato, con bottoni sulle spalle, mezze maniche, gonna asimmetrica e cintura ton sur ton in vita.

Per slanciare la figura e rendere ancora più glamour l’outfit, la Reina Letizia abbina l’abito ai suoi sandali metallizzati con cinturini intrecciati e tacchi stiletto, di Magrit. Mentre sceglie come gioielli, gli orecchini con diamanti e acquamarina di Bulgari e naturalmente il suo anello di Karen Hallam, dono delle figlie. Per quanto riguarda l’acconciatura, la Regina opta per una morbida coda di cavallo, spettinata.

Donna Letizia è splendida ma sceglie una mise già vista per dare spazio alle figlie. In particolare a Leonor, presidente onorario della manifestazione, e futura Regina di Spagna. A lei la Sovrana ha ceduto il suo colore preferito, ossia il rosso.

La Principessa delle Asturie, che ha tenuto un discorso durante la cerimonia, si è presentata con un abito rosso del brand Bgo & Me, realizzato in crepe, con maniche corte a sbuffo e la vita arricciata. E lo ha abbinato a ballerine di Mathilda Shoes, marchio delle Canarie.

Sua sorella Sofia invece indossava un vestito nero con ampie maniche bianche di High Spirits e ballerine nere.