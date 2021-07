Letizia di Spagna, l’abito in denim è una meraviglia. E impone il look alle figlie

editato in: da

Letizia di Spagna incanta in denim e detta il look delle figlie

Letizia di Spagna, con Felipe e le figlie, Leonor e Sofia, è volata a Barcellona per la consegna dei Premi Principessa Girona, di cui l’erede al trono è presidente onorario. E per il primo incontro coi vincitori delle precedenti edizioni ha scelto un abito in denim strepitoso, imponendo alle sue ragazze look coordinati.

Letizia di Spagna e famiglia hanno passeggiato tra i giardini del Palazzo Albéniz, che nel 1975 divenne la residenza ufficiale del Re quando Juan Carlos preferì lasciare il Palazzo di Madrid. Questa è la prima volta che Leonor e Sofia sono state fotografate al suo interno.

Per l’impegno mattutino, in attesa del gala serale, la Reina Letizia ha optato per un outfit semplice, ma estremamente raffinato. Si tratta di un abito chemisier in denim scuro, a maniche corte con cintura in vita, firmato Carolina Herrera. Un look così vincente che Sua Maestà lo ama sfoggiare in qualsiasi stagione. Per altro la Regina ne possiede uno simile di Hugo Boss.

Donna Letizia ha fatto il suo debutto con questo vestito nel 2019, durante il viaggio in Mozambico, per poi indossarlo in diverse altre occasioni. Questa volta ha deciso di coordinarlo a delle slingback, color cammello, sempre firmate Carolina Herrera.

Come sempre, quando Letizia compare in pubblico con le figlie, sceglie mise poco appariscenti e più semplici per non rubare la scena a Leonor e Sofia. A maggior ragione in occasione di questi premi dove la vera protagonista deve essere la Principessa delle Asturie.

In questa occasione, però, la Reina Letizia ha imposto alle figlie dei look coordinati al suo. A predominare è l’azzurro in tutte le sfumature, dal blu denim del suo abito al celeste del vestito di Sofia. Invece Leonor indossa un abito blu chiaro a fiorellini bianchi con maniche a sbuffo e gonna svasata, di Mango, che ha abbinato a delle comode ballerine scure di Pretty Ballerinas. Da notare il braccialetto al polso, di tendenza tra le adolescenti.

Sua sorella Sofia sfoggia un abito simile ma in tinta unita di Springfield e ballerine chiare, a punta, con laccetti di Carolina Herrera. L’Infanta si fa notare per la sua acconciatura: i capelli semi-raccolti in uno chignon alto, secondo lo stile di Chiara Ferragni.