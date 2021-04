Letizia di Spagna rilancia l’abito in denim e annienta Meghan Markle

editato in: da

Letizia di Spagna, l’abito denim di tendenza

Letizia di Spagna conclude la settimana lavorativa presentandosi al Ministero dell’Industria, del Commercio e del Turismo con un grande classico del suo guardaroba, l’abito in denim firmato Hugo Boss. Ma questa volta sbaglia gli accessori.

Negli ultimi giorni Letizia di Spagna ha dato prova del suo stile, sfoggiando prima il fantastico tailleur rosso di Roberto Torretta, poi un nuovo look bianco e nero e infine la giacca di Hugo Boss che tutte dovremmo avere. Avviandosi verso il fine settimana, la Regina opta per un outfit più informale, uno chemisier in denim, riciclato, che come al solito trasforma in trend di stagione.

Abito in jeans Puoi comprare online una versione low cost del vestito di Letizia di Spagna

Si tratta di un abito aperto sul davanti in jeans blu con bottoni bianchi del suo marchio preferito, Hugo Boss. È difficile veder indossare il denim alle teste coronate, specialmente se sono vestiti. Solo Donna Letizia e Meghan Markle, che non ha mai preso troppo sul serio il dress code di Corte, hanno osato. Kate Middleton e Lady Diana tutt’al più hanno indossato dei classici jeans e sempre in circostanze dove l’etichetta lo permetteva.

Ma Letizia ha dato prova più volte di saper indossare con eleganza anche capi più difficili da portare e sicuramente non in linea al più rigido protocollo, come gli stivali cuissard o gli abiti in pelle.

La storia di questo vestito per altro unisce strettamente Letizia a Meghan. Infatti la prima volta che la Regina lo indossò era il 26 luglio 2018 e in quel giorno Lady Markle si presentò alla partita di polo con un abito molto simile. Anche se Sua Maestà sa come annientare la rivale.

La moglie di Felipe dunque ripropone lo chemisier in denim, più volte indossato, rinnovandolo come solo lei sa fare coi look riciclati. Dunque, lo abbina a una cintura alta bianca coordinata a un paio di décolletée, firmate Lodi. La scelta degli accessori però non le è favorevole. Il bianco è troppo in contrasto col jeans scuro dell’abito e fa un effetto macchia. Molto meglio la cintura a righe colorate con cui il brand propone la sua creazione.

In molti poi hanno notato una caduta di stile nell’aver rimboccato le maniche. Un dettaglio che secondo gli esperti di moda non si addice per una visita ufficiale di una Regina.

Mentre invece è perfetta la scelta degli orecchini. Come è noto Letizia preferisce i gioielli piccoli e poco vistosi, ma ultimamente si è sbizzarrita con gli orecchini, come quando ha indossato quelli a forma di lacci di scarpe annodati. Ora invece ha optato per due pendenti in pietre dure colorate asimmetriche: da un lato sfumano dal rosso al rosa pallido, dall’altro dal blu al verde. La creazione è firmata Tous e non è la prima volta che Sua Maestà li indossa.