Letizia di Spagna, il dettaglio prezioso che eclissa la gonna da sogno

Letizia di Spagna incanta con gli orecchini a forma di stringhe

Letizia di Spagna inizia la sua agenda settimanale proponendo un look che lascia senza fiato. Non solo, ripropone la maxi gonna a pieghe d’oro, must have del suo guardaroba, ma sfoggia un paio di preziosissimi orecchini pendenti, vera rarità per il suo stile, che sono una favola.

Letizia di Spagna ha partecipato con Felipe alla consegna dei National Sports Awards 2018 al Palazzo Reale di El Pardo a Madrid ed è riuscita ad attirare l’attenzione con il suo fantastico outfit, confermandosi la Sovrana più elegante d’Europa. Nemmeno l’abito da 4mila euro indossato da Meghan Markle durante l’intervista con Oprah Winfrey riesce ad eguagliarla. E non è una questione di vestito, ma di stile e portamento.

Letizia infatti riesce a incantare anche con capi low cost che ricicla continuamente. Ed è esattamente quello che ha fatto in questa occasione. La Regina si è presentata alla premiazione indossando la t-shirt nera, avvolgente, di Hugo Boss, un grande classico del suo abbigliamento, e l’ha abbinata alla lunga gonna a pieghe dorata, con orlo asimmetrico, di Massimo Dutti, da 89,95 euro, che ha indossato svariate volte e anche di recente.

Puoi comprare online una gonna simile a quella di Letizia di Spagna a meno di 10 euro, cliccando qui.

Per altro si tratta di un capo estivo che è stata in grado di trasformare in un perfetto look invernale. D’altro canto, abbiamo visto Letizia con la longuette celeste di Hugo Boss e la camicia a maniche corte in febbraio. Il debutto della maxi gonna è avvenuto il 19 giugno 2020 mentre assisteva con il marito e le figlie, Leonor e Sofia, a uno spettacolo di flamenco al Teatros del Canal di Madrid. Allora l’ha coordinata a un top nero sbracciato e a scarpe in corda. La gonna ha avuto un tale successo che la Regina l’ha indossata nuovamente ad ottobre, abbinando a una camicia nera trasparente e a un cappotto che portava rigorosamente sulle spalle.

A completare la versione invernale del suo look ora ci sono le décolletée nere, a stampa di coccodrillo, che Donna Letizia ha proposto solo qualche giorno fa con l’abito bianco del 2014, firmato Felipe Varela.

Ma ad attirare l’attenzione è un dettaglio prezioso comparso per la prima volta nell’outfit della moglie di Felipe. Si tratta di un paio di orecchini pendenti, a forma di lacci di scarpe annodati, tempestati di pietre preziose turchesi, realizzati dal brand italiano ROD Almayate. Letizia sapientemente raccoglie i capelli per dare massima visibilità al nuovo gioiello che certo non passa inosservato al punto da eclissare la gonna a pieghe che in più occasioni ha incantato.