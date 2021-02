Letizia di Spagna, una favola in bianco: indossa l’abito del 2014 e incanta

editato in: da

Letizia di Spagna ricicla l’abito a coriandoli da 100 euro

Letizia di Spagna ripropone l’abito in tweed bianco del 2014, firmato Felipe Varela, e lascia tutti senza fiato. A 48 anni la Regina ha una forma strepitosa e lo dimostra indossando in modo impeccabile un look di sette anni fa.

Letizia e Felipe hanno inaugurato la nuova sede del Museo di Arte contemporanea Helga de Alvear a Cáceres. Per l’occasione la Sovrana ha deciso di riciclare un altro dei suoi favolosi outfit. È infatti dallo scorso settembre che riutilizza must have del suo guardaroba. Così, recentemente ha sfoggiato la gonna celeste di Hugo Boss che hanno anche Sofia di Svezia e Mary di Danimarca, mentre all’ultima udienza a Palazzo Zarzuela ha indossato l’abito a coriandoli low cost di Massimo Dutti con cui debuttò nel 2019.

Ma per il prestigioso appuntamento artistico, Letizia di Spagna ha superato se stessa con lo splendido abito-cappotto in tweed di Felipe Varela, uno dei brand da lei preferiti, che sceglie insieme a Carolina Herrera per gli eventi più formali. Nello specifico si tratta di un tubino aderente che veste la Regina come se fosse un guanto, con scollo a revers, decorato con bottoncini neri a contrasto, maniche alla francese e due tasconi in rilievo, mentre una cintura sottile nera spezza la linea ed esalta il vitino da vespa. Nella trama della stoffa bianca sono presenti fili metallici che rendono ancor più sofisticato il look.

Letizia sceglie ovviamente accessori neri in contrasto col bianco ma coordinati con gli elementi decorativi dell’abito: borsa con manico a catena di Nina Ricci e décolletée di Manolo Blahnik, effetto coccodrillo, entrambe pezzi iconici del suo guardaroba. Come detto, la mise risale al 2014, ma l’eleganza e la classe con cui la moglie di Felipe la ripropone la rende attualissima. Anche perché il tweed è di tendenza per questa primavera, come dimostrato dalle nuove collezioni di Zara e Chanel, osserva Hola!.

Senza contare che Letizia possiede una vera e propria dote nel dare nuova vita ai suoi look. La prima volta che indossò questo abito bianco, lo coordinò a una cintura extra large e scarpe d’argento, secondo il gusto di 7 anni fa. Ma ora ha preferito accessori più discreti in linea col momento di sobrietà.

Anche se bisogna notare come nelle ultime settimane Donna Letizia abbia fatto qualche cambiamento nel suo stile. Se fino a poco tempo fa ha privilegiato pantaloni e tailleur minimal, dalle tonalità neutre, è tornata a indossare gonne e abiti colorati, dal rosso dell’abito di Massimo Dutti che ha anche Maxima d’Olanda ai celeste della longuette del potere.