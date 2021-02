Letizia di Spagna slitta l’agenda e salva l’abito a coriandoli da 100 euro

editato in: da

Letizia di Spagna ricicla l’abito a coriandoli da 100 euro

Letizia di Spagna torna ai suoi impegni di Corte con un giorno di ritardo rispetto al solito e si presenta all’appuntamento recuperando dal suo guardaroba l’abito a coriandoli di Massimo Dutti che ha indossato per la prima volta in Corea nel 2019.

Da qualche settimana, Letizia sembra aver impresso una svolta ai suoi look. Se nei mesi scorsi preferiva indossare tailleur e pantaloni, dai colori neutri e scuri, in linea con la politica di austerità dovuta al difficile momento che stiamo vivendo a causa della pandemia, ora è tornata a portare gonne e abiti più vezzosi, ma sempre all’insegna della sobrietà. E pare che dopo Hugo Boss, il brand di moda scelto più frequentemente dalla Regina sia al momento Massimo Dutti. Recentemente infatti l’abbiamo vista indossare un abito rosso scuro del brand spagnolo che anche anche Maxima d’Olanda ha nel suo armadio.

Dunque, per le udienze a Palazzo Zarzuela con l’associazione delle donne imprenditrici spagnole e con l’associazione della generazione CØDE, la moglie di Felipe ha optato per il lungo abito leggero con coriandoli colorati stampati sulla stoffa blu scuro, maniche a sbuffo e scollatura castigata che aveva già indossato due anni fa in occasione del viaggio di Stato in Corea. Il look che già nel 2019 attirò l’attenzione per la sua versatilità e raffinata semplicità costa meno di 100 euro, per la precisione 99,95 euro.

L’abito fu un tale successo che Letizia lo ripropose solo qualche mese dopo alla Fiera del Turismo di Madrid. Allora come ora, per slanciare la sua figura, sempre più filiforme, la Regina calza le sue classiche décolletée color cuoio di Magrit che ovviamente porta senza calze.

Questa settimana la moglie di Felipe ha fatto un cambiamento nella sua agenda, posticipando i suoi impegni di lavoro, che abitualmente hanno inizio il martedì e si concludono il venerdì. Invece, dopo aver consegnato le borse di studio della Cooperazione Spagnola #BecasQueCambianVidas a Palazzo di Viana giovedì scorso, presentandosi con un look primaverile, Letizia è ricomparsa in pubblico di mercoledì.

Il cambiamento si è reso necessario per permettere alla Regina di trascorrere qualche giorno di vacanza con le figlie, Leonor e Sofia. In particolare, con la figlia maggiore che a fine agosto si trasferirà per due anni in Galles per motivi di studio. Dunque, le occasioni per passare del tempo con lei saranno sempre più ridotte e così Letizia ha trovato il modo di accomodare la sua agenda per ritagliarsi un weekend lungo da dedicare solo alla famiglia.