Letizia di Spagna copia il look a Maxima d’Olanda ma sbaglia le misure

Letizia di Spagna, abito low cost: spacco vertiginoso e misure sbagliate

Letizia di Spagna inizia la settimana di lavoro visitando l’esposizione Concepción Arenal. La Pasión Humanista 1820-1893, organizzata dalla Biblioteca Nacional de España e Acción Cultural Española. La Regina abbandona pantaloni e colori spenti, per indossare di nuovo un abito rosso scuro. Ma qualcosa non va: sbaglia le misure, mostra troppo e il look perde la magia.

Per il suo appuntamento alla Biblioteca nazionale spagnola a Madrid, Letizia sfoggia un look classico che modernizza con accessori e capi coordinato che come sempre la contraddistinguono per eleganza. L’impegno è di rappresentanza e dedicato alla cultura, per questo la moglie di Felipe preferisce lasciare nel guardaroba i tailleur pantaloni e i mocassini per indossare un lungo abito rosso, quasi bordeaux, firmato Massimo Dutti, uno dei suoi brand preferiti, da cui ha preso ispirazione anche Kate Middleton.

Si tratta di un vestito midi lungo fino alle caviglie, con collo alto e maniche a sbuffo, strette ai polsi e gonna a portafoglio con spacco voluminoso che, a causa dei volumi troppo ampi, crea imbarazzo. Infatti, camminando, la stoffa si è aperta scoprendo la gamba ben oltre il ginocchio.

Malgrado il piccolo incidente osé, l’abito è destinato a diventare uno dei capi preferiti dalle teste coronate. Infatti, prima di Letizia lo ha indossato Maxima d’Olanda nell’ottobre 2020. Il vestito da regina è quasi alla portata di tutte, infatti costa 169 euro. Ma il modo in cui Letizia e Maxima l’hanno indossato è molto differente e in via del tutto eccezionale la moglie di Felipe non ha dato il meglio di sé, non tanto nella scelta o negli abbinamenti ma nei volumi.

Donna Letizia ha indossato l’abito con un cappotto nero a cappa di Carolina Herrera (lo stesso brand scelto da Meghan Markle per la prima foto della seconda gravidanza), portato con eleganza sulle spalle come è abituata a fare. Il soprabito naturalmente è riciclato, lo abbiamo già visto infatti un anno fa, nel febbraio 2020, e allora l’occasione era la consegna dei Premios Nacionales de Investigación 2019 al Prado.

Per dare slancio alla figura, Letizia indossa le décolletée di vernice rossa sfumata con tacco stiletto di Lodi. Malgrado l’éscamotage, la moglie di Felipe non riesce a evitare l’effetto “fagotto”: l’abito è troppo lungo e ampio per la sua silhouette. Anche se la taglia è corretta, i volumi non si adattano a lei.

Invece, lo stesso abito calza a pennello a Maxima d’Olanda che ha un altro portamento. Ma non solo, la Regina lo abbina sapientemente a un paio di stivali rossi creando continuità con la stoffa, in modo che l’insieme risulti più armonioso.