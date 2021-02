Letizia di Spagna scopre braccia e gambe e incanta con la gonna del potere

editato in: da

Letizia di Spagna: camicia a maniche corte e longuette del potere

Letizia di Spagna ha sorpreso con un look primaverile nonostante le basse temperature registrate a Madrid. La Regina ha scoperto braccia e gambe, incurante del freddo, e ha mostrato i muscoli. A 48 anni ha un fisico così tonico da fare invidia alle ventenni.

Letizia di Spagna ha accompagnato suo marito Felipe alla consegna delle borse di studio della Cooperazione Spagnola #BecasQueCambianVidas a Palazzo di Viana, come mostrano le foto condivise sul profilo Twitter della Casa Reale. Per l’occasione la Sovrana ha optato per uno dei suoi look più iconici. Se il giorno prima aveva finalmente sfoggiato un abito nuovo, firmato Massimo Dutti, che possiede anche Maxima d’Olanda, questa volta è tornata a riciclare il suo guardaroba, ma ha per l’evento istituzionale ha scelto “un capo da 90”, la gonna celeste del potere, creata da Hugo Boss, di fatto il suo stilista preferito.

Puoi acquistare su Amazon una versione low cost della gonna di Letizia di Spagna, cliccando qui.

Letizia ha abbinato la longuette a una camicia blu a maniche corte, ampie e asimmetriche, sempre di Hugo Boss. Ai piedi porta le scarpe con cinturino trasversale di Magrit, la clutch è firmata Carolina Herrera e ai lobi i preziosi orecchini di Bulgari. Anche se siamo in pieno inverno, la Regina non indossa né giacche, né cappotti, né calze, ma quelle ormai non trovano più spazio nel suo armadio. Un look dal sapore primaverile che ha fatto rabbrividire tutti, evidentemente Donna Letizia non soffre il freddo o forse la voglia di sole e calore ha preso il sopravvento.

Sta di fatto che Sua Maestà svela un fisico perfetto, forse fin troppo magro come evidenzia la gonna aderente che appare quasi larga sul retro. È la prima volta che accade, malgrado l’abbia indossati in diverse occasioni, abbinandola sempre a una camicia scura, creando un gioco di contrasti cromatici che ama molto. La longuette infatti è uno dei capi più amati da Donna Letizia. L’ha indossata nel giugno 2019 con una camicia blu a maniche lunghe di Carolina Herrera e poi l’ha ripresentata nell’ottobre del 2020 coordinandola a un’altra camicia blu.

Ma questa gonna ha una storia magica. Infatti, non è solo tra le preferite di Letizia, ma ben altre due bellissime principesse la posseggono, ossia Mary di Danimarca e Sofia di Svezia incinta del terzo figlio. Dunque, la loguette celeste è la gonna del potere tra le teste coronate. E non a caso. È infatti un capo estremamente elegante e femminile, formale quanto basta, senza essere esageratamente bon ton, è aderente ma non fasciante ed è lunga al punto giusto. Infatti, la Regina spagnola non indossa più le minigonne dal 2018, anche se ha un’altra arma di seduzione, gli spacchi vertiginosi.