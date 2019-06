Letizia di Spagna incanta con la gonna del potere ma commette un errore

editato in: da

Letizia di Spagna, la gonna del potere che hanno tutte

Letizia di Spagna ha partecipato con il marito Felipe a un evento alla Accademia Reale di lingue a Madrid.

La Sovrana si è presentata con un look da manager, indossando la gonna del potere. Si tratta di una longuette celeste con cintura in vita, in stile anni ’60, firmata Hugo Boss, lo stilista preferito di Letizia che recentemente ha sfoggiato un suo completo rosso. Il fatto è che questa gonna piace alle teste coronate e ce l’hanno tutte (tranne Meghan e Kate). Infatti l’hanno sfoggiata anche Mary di Danimarca e Sofia si Svezia. Se quest’ultima ha dato vita al look meglio riuscito, decisamente bocciata è l’erede al trono di Danimarca.

Letizia invece è sempre incantevole ma la camicia blu di Carolina Herrera crea uno stacco troppo forte sul celeste della gonna e il risultato non è del tutto convincente. Un piccolo errore di abbinamento che difficilmente commette l’ex giornalista. Ma questa volta l’outfit non è promosso a pieni voti. Completano la mise scarpe e clutch di Magrit e dei preziosissimi orecchini creati da Bulgari.

Poi per le udienze a Palazzo Zarzuela sfoggia l’abito bianco a pois, dall’ampia gonna a pieghe, firmato Massimo Dutti, che abbiamo già visto. Letizia vince in eleganza e si merita il caloroso abbraccio di un ragazzo in sedia a rotelle.