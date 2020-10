Letizia di Spagna ricicla la gonna magica del potere

editato in: da

Letizia di Spagna incanta con la longuette celeste

Letizia di Spagna torna ai suoi impegni di Corte e per l’udienza a Palazzo Zarzuela rispolvera la gonna color pastello del potere, perché piace tanto alle Principesse.

Dopo la giacca in principe di Galles che ha definito il perfetto look da working girl, la Regina opta per un outfit più femminile. L’occasione lo richiede, infatti Letizia ha incontrato due associazioni che si occupano di sostenere le donne nel mondo del lavoro, “Women in a Legal World” e “Chair for the Promotion of Women in Vocations in Vocational Training for Sustainable Mobility”.

Letizia quindi decide di indossare un’elegante camicia blu con doppie tasche sul petto che abbina alla longuette celeste con cintura in vita, firmata Hugo Boss. La gonna non è una gonna qualunque: è uno dei pezzi iconici del guardaroba di Letizia che ha indossato la prima volta nel giugno 2019 e anche allora l’abbinò a una camicia scura ma dal taglio maschile. Soprattutto però questa è la gonna più amata dalle teste coronate europee, infatti anche Mary di Danimarca e Sofia di Svezia la possiedono.

Letizia poi ingentilisce ulteriormente la mise con un paio di décolletée blu di Magrit e i suoi orecchini a stella di Chanel. La Regina di Spagna dunque prosegue con lo stile degli ultimi mesi, elegante, composto e sobrio al punto da evitare di giorno gli abiti giudicati troppo frivoli in considerazione del difficile contesto che stiamo vivendo.

Ma soprattutto scegliendo la gonna color pastello, Letizia ci dà un’importante lezione di stile, ossia ci insegna che i colori chiari si possono tranquillamente indossare anche in autunno, basta saperli abbinare nel modo giusto. Ma in fondo, questo consiglio la Regina Elisabetta ce lo dà da decenni. I suoi completi rosa confetto, verde mente e giallo canarino hanno fatto la storia della moda. Anche se bisogna saperli portare con l’allure di Sua Maestà.