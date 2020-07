Letizia di Spagna, il dettaglio del suo corpo che non mostra più dal 2018

editato in: da

Letizia di Spagna cambia look: dalle mini alle maxi gonne

Letizia di Spagna, 47 anni, è una delle teste coronate più belle d’Europa. Ma c’è un dettaglio del suo corpo che la Regina non ama più mostrare. Si tratta delle sue ginocchia.

Già dal 2018 l’augusto ginocchio non compare più in pubblico. L’ultima volta che Letizia ha osato indossare una gonna sufficientemente corta da scoprirlo risale al maggio di due anni fa, in occasione della parata militare a Logroño. Allora sfilò al braccio di suo marito Felipe, in alta uniforme, indossando un cappotto rosa confetto a stampa floreale. Si trattava in realtà di un riciclo. Letizia inaugurò il capospalla bon ton appena tre settimane prima per accogliere il Presidente messicano Enrique Peña Nieto.

Da allora Letizia di Spagna decise di apportare una piccola modifica al suo guardaroba, allungando le gonne. Cambio di look quasi impercettibile, forse all’inizio dettato per esigenze di moda, ma poi diventato la consuetudine, anche in estate. Gli ultimi outfit sfoggiati dalla Sovrana hanno avuto grande successo, ma tutti sono abiti rigorosamente sotto il ginocchio.

Basti pensare al delizioso vestito low cost grigio perla di Zara che mostrava le spalle nude e le braccia muscolose e abbronzate, ma nascondeva abbondantemente le ginocchia. Oppure l’abito verde dalla stampa dalla stampa floreale di Maje Paris (anche questo un riciclo) che gioca sulla lunghezza asimmetrica. Per non parlare della maxi gonna a pieghe, ultra chic, che le copriva quasi le caviglie. E infine l’abito estivo per eccellenza di Adolfo Dominguez in vendita a 99 euro. Anche in questo caso, Letizia non si fa problemi a scoprire le spalle ma le ginocchia sono rigorosamente coperte.

E pensare che fino a due anni fa le minigonne erano una parte preponderante del suo guardaroba. Anzi alcuni dei suoi look iconici sono proprio mini-dress. Indimenticabile l’abito con le frange bianche, firmato Teresa Helbig, che la Regina sfoggiò nel 2017 al gala per il premio Francisco Cerecedo. Quasi una sfida al dress code di Corte, tanto era corto. Oppure al look di Felipe Verela scelto per inaugurare la stagione del Teatro Real nel 2015, in coincidenza col suo 43esimo compleanno.

Letizia a 47 anni preferisce puntare tutto su décolleté, spalle e braccia ed esaltare la sua esile ma tonica figura, piuttosto che mettere in mostra le ginocchia, anche perché non ama portare le calze.