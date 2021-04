Letizia di Spagna, il nuovo look bianco e nero è superlativo

editato in: da

Letizia di Spagna incanta in bianco e nero: il look per tutte

Letizia di Spagna ha stupito tutti indossando per la prima volta dopo mesi un look completamente nuovo. Si tratta di un classico outfit bianco e nero che lei trasforma in una mise superlativa e di tendenza cui tutte noi dovremmo ispirarci.

Donna Letizia e suo marito Felipe si sono presentati a uno degli appuntamenti organizzati da IFEMA, la fiera di Madrid per la presentazione del nuovo marchio e del cambio di strategia che ha come scopo la promozione internazionale della capitale spagnola. A questo evento così importante per il rilancio del suo Paese, la Regina ha deciso di sfoggiare un look che anticipa l’estate e rende omaggio alla Spagna.

Dopo il tailleur pantalone rosso fuoco di Roberto Torretta, riciclato più volte dal 2018, Letizia cambia totalmente genere e indossa un top nero, sbracciato e aderente, abbinandolo a una gonna midi bianca, plissettata, firmata dal brand di casa, Adolfo Dominguez. Entrambi i capi sono una new entry nel guardaroba di Sua Maestà, anche se la gonna non appartiene all’ultima collezione dello stilita ma è una creazione di qualche anno fa.

Gonna bianca a pieghe Puoi comprare online una versione low cost della gonna di Letizia di Spagna

Letizia sfrutta un grande classico dell’abbigliamento bon ton: l’abbinamento bicolore a contrasto. La scelta del bianco e nero è una strategia vincente se si vuole realizzare un look elegante e formale, senza rischiare di indossare tonalità fuori moda.

Ancora una volta la moglie di Felipe ha dimostrato ancora una volta di avere un grande stile, anche nel sapere esaltare i punti forti della sua figura con i giusti accessori e i capi su misura per lei, come il top sbracciato che mette in mostra i muscoli scolpiti.

Così Letizia esalta il vitino da vespa, sfruttando la cintura alta di Burberry e di slanciare la silhouette indossando ancora una volta le sue décolletée iconiche di Manolo Blahnik che sceglie nelle occasioni più importanti, che coordina alla preziosa clutch nera con dettagli in ora di Nina Ricci. A impreziosire l’outfit ci pensano gli orecchini di diamante a goccia. Splendida anche la pettinatura ultra liscia che esalta con eleganza i capelli sempre più bianchi.

Poco prima di recarsi alla Fiera di Madrid, Letizia e Felipe hanno incontrato Hugh Elliott, l’ambasciatore britannico, cui hanno espresso le loro condoglianze per la morte del Duca di Edimburgo. I Sovrani hanno anche inviato un tenero messaggio personale alla Regina Elisabetta in cui si rivolgono a lei come zia Lilibet.