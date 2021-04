Letizia di Spagna, il trucco che ha scelto per rinnovare il suo look

editato in: da

Letizia di Spagna, il blazer etnico intramontabile

Da vera regina di stile, Letizia di Spagna sa perfettamente come essere sempre perfetta in ogni occasione. I suoi splendidi abiti, eleganti e di gran classe, sono fonte di ispirazione per milioni di donne. Quando si tratta di lavoro, tuttavia, non esita a scegliere look più semplici. E con qualche piccolo trucco li rende più originali e moderni che mai.

Di recente, Letizia ci ha sorpreso con alcuni outfit classici che periodicamente torna ad estrarre dal suo guardaroba. Come il tailleur rosso fuoco, intramontabile per il suo fascino un po’ aggressivo – senza contare di come questo colore doni davvero molto alla Regina. O come il due pezzi bianco e nero, un anticipo di estate che la moglie di Re Felipe VI ha saputo sfoggiare con grande eleganza, inaugurando tra l’altro un look completamente nuovo dopo tanti mesi in cui ha preferito dedicarsi al riciclo.

Tra gli outfit da cui prendere spunto, ci sono assolutamente quelli che Letizia indossa in occasioni di lavoro. Nelle scorse ore ha preso parte ad un incontro con quattro giovani vincitori del premio riconosciuto dalla Fondazione Principessa di Girona nella categoria Social. Un appuntamento al quale la Ortiz teneva molto, che si è tenuto presso uno degli splendidi e luminosissimi uffici all’interno della Zarzuela. E ancora una volta la Regina ha puntato su un look bicolore, però con un tocco davvero originale.

Facendo suo un semplice segreto di stile, Letizia ha spezzato un classico tailleur nero abbinando dei pantaloni dal taglio skinny ad una giacca decisamente più audace, creando uno “stacco” che ha reso il suo look fresco e moderno. La sua scelta è ricaduta su un capo che abbiamo già visto diversi mesi fa, sempre in un’occasione simile. Si tratta di una giacca in tessuto jacquard di Hugo Boss, con collo alto e tasche laterali evidenziate da rifiniture nere.

Anche negli accessori, Letizia ha preferito rimanere su scelte classiche: ai piedi ha sfoggiato un paio di tacchi vertiginosi firmati Carolina Herrera (uno dei suoi brand preferiti). Come gioielli, solamente un paio di piccoli orecchini a cerchio – gli stessi che in diverse occasioni ha prestato a sua figlia Leonor – e l’immancabile anello di Karen Hallam, regalo preziosissimo del quale non sembra voler mai fare a meno. Ancora una volta, inoltre, ha optato per una pettinatura semplice senza nascondere i suoi capelli bianchi.