Letizia di Spagna, Leonor pronta all’evento più importante dell’anno

Leonor di Spagna, un anno di stile della futura Regina

Questa sarà un’estate davvero speciale per Leonor: terminati gli impegni scolastici che l’hanno tenuta occupata fino a pochissimo tempo fa, ora si prepara a trascorrere un po’ di tempo in famiglia, prima di lasciare la Zarzuela per intraprendere un nuovo capitolo della sua vita. Ma c’è ancora un appuntamento importante che l’attende, e avrà al suo fianco come sempre mamma Letizia.

Leonor ha infatti davanti a sé un brillante futuro, e tra qualche mese dovrà lasciare il nido per proseguire i suoi studi nel Galles, e più precisamente presso l’UWC Atlantic College – lo stesso che frequenterà Alexia d’Olanda. Prima di affrontare la separazione dai suoi genitori e dalla sorella Sofia, alla quale la Principessa è molto legata, ha ancora un po’ di tempo a disposizione da passare con la famiglia. Ma le sue vacanze estive saranno presto interrotte per un evento speciale, al quale Leonor non può proprio mancare.

Stiamo parlando della consegna dei premi Princesa de Girona, che si terrà il prossimo giovedì 1° luglio a Barcellona. È un appuntamento che spicca nell’agenda della primogenita di Re Felipe VI, che porta proprio il titolo di Principessa di Girona e, in quanto tale, è presidentessa onoraria dell’evento. Proprio in occasione della cerimonia di premiazione del 2019, la giovanissima Leonor aveva fatto il suo debutto con un emozionante discorso, nei panni di erede al Trono spagnolo. Da quel momento, la presenza della Principessa agli eventi ufficiali della Famiglia Reale si è fatta sempre più frequente.

Il 1° luglio, dunque, Leonor sarà nuovamente protagonista della giornata dedicata alla Fondazione Princesa de Girona, nel corso della quale verranno consegnati i premi del 2020 e del 2021 – l’anno scorso, a causa dell’emergenza Covid, la cerimonia era stata annullata. Re Felipe VI e Letizia di Spagna, così come le loro due figlie, saranno presenti all’appuntamento che si svolgerà presso il CaixaForum, ritenuto il più adatto per accogliere in sicurezza i partecipanti. Sarà una giornata diversa dal solito, dal momento che potranno presenziare unicamente i vincitori, i membri della Fondazione e, ovviamente, la Famiglia Reale. Ma sarà possibile seguire l’evento su Youtube.