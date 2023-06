Letizia di Spagna incanta coi due abiti-kimono di tendenza

Fonte: IPA

È, da che se ne abbia memoria, uno dei sempreverdi dei guardaroba estivi delle donne di tutto il mondo: versatile, fresco, femminile e in grado di adattarsi ad ogni occasione. L’abito-kimono è la soluzione adatta a tutte quelle situazioni in cui è richiesta una certa eleganza, nonostante le roventi temperature stagionali.

Lo sa bene la regina Letizia di Spagna che, nell’ultima settimana, di abiti-kimono ne ha sfoggiati ben due. Uno bianco e uno azzurro, indossati assieme agli – per lei irrinunciabili – tacchi alti e ad accessori colorati ma discreti. Due outfit tutti da copiare per il prossimo invito alla cena aziendale o al battesimo del nipotino.

Letizia di Spagna, la pratica eleganza dell’abito-kimono

Se quest’outfit vi sembra familiare è, perché, l’elegante abito in lino bianco firmato Massimo Dutti (tra i designer preferiti della reale), la regina Letizia lo aveva già indossato lo scorso settembre, in occasione dell’inaugurazione dell’anno di Picasso al Museo Nazionale. Oggi, lo ripropone a una conferenza dedicata ai più giovani, facendosi testimone della versatilità dell’elegante modello.

Fonte: IPA

Impossibile sfigurare con questo raffinato abito dal taglio a kimono, legato in vita da una cintura in tessuto ton sur ton e arricchito sugli orli da ricami geometrici. Se la volta scorsa la regina Letizia lo aveva accompagnato a pochette e décolleté in pelle amaranto, stavolta, in linea con la stagione calda e l’evento informale, ha preferito dei sandali in pelle quasi nude e una capiente borsa bicolor: l’iconica Camelot di Carolina Herrera.

Letizia di Spagna, un abito così non si può tenere nell’armadio

Vi sono abiti così belli che li si indosserebbe tutti i giorni, anche quando si è una regina con a disposizione un guardaroba pressoché illimitato. Nonostante i privilegi reali, tuttavia, così come la britannica Kate Middleton, la regina Letizia non disdegna di indossare più volte i suoi capi preferiti. È il caso dell’abito-kimono azzurro del design spagnolo Adolfo Domìnguez.

Fonte: IPA

Stavolta la regina di Spagna ha scelto di abbinare la delicata creazione dell’esordiente stilista galiziano a un paio di ben più aggressive e sensuali calzature: uno stiletto mozzafiato azzurro oceano, nato dalla penna di Magrit, altra firma della moda spagnola. Alle mani, una piccola pochette Furla, con chiusura preziosa e catenina gioiello, in tinta con gli orecchini minimali, così come make-up e acconciatura.

Abito-kimono: la scelta giusta per quest’estate

Anche stavolta Letizia di Spagna anticipa le tendenze: si può star certi che, quest’estate, di abiti-kimono se ne vedranno parecchi. D’altronde, le passerelle delle ultime fashion week hanno riproposto questo grande classico in tutte le salse: tradizionale versione orientale per Gucci; opulenza quasi araba per Antonio Marras; linee severe e strutturate nella versione di Balmain.

L’abito-kimono piace perché è molto più di un abito. Se portato chiuso in vita da una cintura (così come fa la Regina) è un elegante e raffinato vestito, ma basta lasciarlo sciolto per trasformarlo in una sorta di blazer bohemienne in grado di rendere speciale anche il più semplice dei look. Ancora, in spiaggia lo si può utilizzare come copricostume, per essere la più chic all’aperitivo sul bagnasciuga. Bello – e audace – anche quando abbinato a pantaloni in coordinato.