Letizia di Spagna a Granada per la Giornata delle Forze Armate 2023

Semplice (almeno all'apparenza) e primaverile: così si mostra Letizia di Spagna alla sua terza presenza pubblica della settimana. La Regina è stata a Granada, dove, con il marito Filippo, si è recata per presiedere all'atto centrale della Giornata delle Forze Armate. Si tratta della rievocazione annuale di una festa nazionale che rende omaggio agli Eserciti e ne promuove la conoscenza e l'integrazione con la società. Ma torniamo alla Regina e vediamo più nel dettaglio le scelte (riuscitissime) per il look per l'occasione.