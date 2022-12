Letizia di Spagna, dark lady: abito da 199 euro e stivali-calza seducenti

Fonte: Getty Images - IPA - Getty Images Kate Middleton, Charlene di Monaco, Letizia di Spagna: il cappotto di tendenza è color cammello

Letizia di Spagna chiude la sua settimana lavorativa con un incontro con il consiglio della Fundación de Ayuda contra la Drogadicción ha optato per un nuovo look, finalmente, molto invernale e da perfetta dark lady di classe: abito in lana di Adolfo Domínguez, cappotto nero e i suoi stivali “over the knee”, di Steve Madden, acquistabili anche online per poco più di 100 euro.

Stivali cuissard di Steve Madden Puoi acquistare online gli stivali over the knee di Letizia di Spagna

Letizia di Spagna, il look dell’inverno

Dopo averla vista a Los Angeles con il suo iconico tailleur rosso e col cappotto cammello, passione che condivide con le altre teste coronate come Kate Middleton, Letizia di Spagna sfoggia finalmente un outfit appena acquistato (ad esclusione degli accessori per essere sincere) ed è il perfetto look dell’inverno.

Letizia di Spagna, abito in lana da 199 euro

La Reina Letizia ha infatti scelto un abito in lana merino, grigio perla, con collo a sciarpa drappeggiata, firmato Adolfo Domínguez, che si trova online per 199 euro. È un modello diverso da quelli che generalmente indossa la Regina, più propensa a tubini, abiti sciancrati, eventualmente con gonne ampie ma che puntano sempre a esaltare la vita sottile. In questo caso, invece i volumi sono ampi, privi di forma. Ma Donna Letizia sa come esaltare i suoi punti di forza e così mette una cintura in pelle nera altra con fibbia maxi che scolpisce la sua silhouette perfetta e l’abito sembra cucito apposta per lei.

Per coprirsi dal freddo, la Reina opta per un cappotto nero che indossa rigorosamente sulle spalle, tipo un mantello. Questo è un segno distintivo del suo stile. Difficilmente infila nelle maniche i capispalla, solo proprio quando le temperature troppo rigide non permettono un’alternativa.

Letizia di Spagna, gli stivali cuissard di Steve Madden

La borsa a doppio manico nera e con zip d’oro è firmata Mauska ed è un riciclo, come sono riciclati i suoi fantastici stivali in suede neri con punta affilata e tacco stiletto, di Steve Madden. Questo è proprio un accessorio must del suo guardaroba e ogni volta che li indossa fa girare la testa a tutti.

Anche in questo outfit molto sobrio, riesce con gli stivali cuissard che accarezzano le gambe della Reina come una calza a dare all’insieme un tocco audace e femminile.

Completano la mise gli orecchini Gold & Roses, altro pezzo cult dello scrigno della Reina che non ama i gioielli vistosi e l’anello di Karen Hallam, regalo delle sue figlie Leonor e Sofia.

Per quanto riguarda il make up, punta sullo sguardo ma predilige i colori neutri come si conviene a un trucco da giorno. Le labbra sono lasciate al naturale come la manicure.

Mentre la Regina era in viaggio negli USA, la Principessa Leonor si è fatta onore svolgendo alla perfezioni un impegno di Corte in vista del Natale.

