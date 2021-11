Letizia di Spagna, abito magico da 79,95 euro e stivale a calza: uno schianto

Letizia di Spagna seduce con l’abito da sogno e gli stivali cuissard

Letizia di Spagna inizia la sua settimana di lavoro insieme a suo marito Felipe, recuperando il suo abito magico blu elettrico, firmato Massimo Dutti, che abbina ai suoi stivali cuissard ad alta seduzione.

Dopo il viaggio umanitario e la partecipazione alla prima dell’opera Parténope di Georg Friedrich Händel al Teatro Reale di Madrid dove ha indossato un completo total black, top e pantaloni, di Carolina Herrera, Letizia di Spagna presenzia alla cerimonia per i 75 anni della EMT di Madrid (Azienda Municipale dei Trasporti).

Stivali cuissard Puoi acquistare online una versione simile agli stivali di Letizia di Spagna

Letizia di Spagna, l’abito di Massimo Dutti da 79,95 euro

La Reina si presenta all’appuntamento con un fantastico abito bluette, colore di tendenza che anche Kate Middleton ha recentemente sfoggiato alla COP26 con il vestito-cappotto di Eponine. Si tratta di un modello in maglia a costine blu, con scollo a V, maniche lunghe, gonna fino alle caviglie e una cintura in stoffa con fiocco sul fianco che esalta l’effetto vestibilità, scolpendo la silhouette della Regina.

L’abito è del brand spagnolo, Massimo Dutti, uno dei preferiti da Donna Letizia. E appartiene alla collezione primavera-estate 2020. Il suo prezzo originale è 79,95 euro, ma come riporta il magazine Hola! non è più in vendita.

Letizia di Spagna, gli stivali cuissard ad alta seduzione

Letizia ovviamente lo ha già indossato in altra occasione, ma questa volta lo rinnova con accessori ad alta seduzione. A cominciare dai suoi stivali cuissard che disegnano le gambe come una calza aderente, dal tacco stiletto sottilissimo e altissimo, che ha riproposto in più eventi pubblici. E per proteggersi dal freddo, sfoggia un cappotto scuro a tre quarti che porta aperto. Il look della Reina Letizia è perfettamente coordinato al completo completo navy con cravatta blu brillante.

Letizia di Spagna ricicla l’abito magico

La scelta della Regina è poi doppiamente strategica. L’abito di Massimo Dutti è così versatile da essere davvero magico, declinabile in ogni stagione a seconda di scarpe e capispalla che gli vengono abbinati.

Letizia ha debuttato con questo vestito il 12 giugno 2020 in occasione della riapertura del Matadero Madrid Contemporary Creation Center. accompagnandolo con un paio di décolletée con finitura in pitone di Carolina Herrera. Poi l’ha ripresentato il 23 aprile 2021 durante la visita all’Istituto Cervantes di Alcalá de Henares. In questo caso ha indossato le sue scarpe bicolore di Magrit. E ora per la versione autunnale ha scelto i suoi mitici stivali neri in suede.