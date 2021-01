Letizia di Spagna seduce con l’abito effetto seconda pelle e gli stivali cuissard

editato in: da

Letizia di Spagna osa con abito fasciante e stivali cuissard

Letizia di Spagna torna finalmente in pubblico e lascia senza fiato con un look che gioca coi contrasti, minimal e raffinatissimo cui aggiunge dettagli di alta seduzione, come gli stivali cuissard in camoscio. Ovviamente l’outfit è totalmente riciclato e la stessa identica mise era stata indossata nel febbraio dello scorso anno alla consegna dei National Research Awards 2019.

Non è un periodo semplice per Letizia e la Casa Reale. La Spagna è messa a dura prova dai contagi e dalla bufera Filomena che ha costretto anche la Regina a cancellare alcuni impegni in agenda. Infatti era dal 6 gennaio che la moglie di Felipe non si faceva vedere, generando una certa inquietudine tra i sudditi. Infatti, Donna Letizia è la Sovrana che ha accumulato più impegni pubblici nel 2020 in Europa. A queste preoccupazioni vanno aggiunte le tensioni di Palazzo, con la suocera Sofia di Grecia e soprattutto con il Re emerito Juan Carlos, in esilio volontario ad Abu Dhabi. Tra Letizia e il suocero non corre buon sangue e la Regina ha pensato di vendicarsi tagliando i rapporti tra le sue figlie, Leonor e Sofia e il nonno.

Ma torniamo all’impegno di Letizia a Madrid. La Regina ha presenziato a un’importante riunione di lavoro con la direzione della Fundación Telefónica, per delineare i nuovi progetti benefici da realizzare nel 2021. Questa volta Donna Letizia rinuncia al classico tailleur da working girl per presentarsi con un lungo abito blu scuro con collo alto asimmetrico, firmato Cos. L’abito fasciante ha l’effetto di una “seconda pelle” ed esalta la figura filiforme della Regina, esaltata anche dalla cintura in pelle nera di Burberry che sottolinea la vita sottile.

Il look austero di Letizia è sdrammatizzato dagli accessori sapientemente scelti, in particolare gli stivali cuissard, altissimi e simili a collant, un tocco di altissima seduzione e grande femminilità che la moglie di Felipe porta con l’estrema classe che la contraddistingue. Gli stivali sono firmati Magrit, uno dei marchi preferiti dalla Sovrana in fatto di calzature e hanno fatto il loro esordio, come ci ricorda Hola!, nel 2018 in occasione dell’anniversario del quotidiano La Razon.

Abito lungo, stivali alti: a questo punto Donna Letizia rinuncia al cappotto e per difendersi dal freddo indossa un giaccone a cappa, naturalmente nero e ampio, di Hugo Boss. Il trucco naturale, i gioielli ridotti al minimo e i capelli liscissimi grazie alla piastra fanno il resto. Il look è un successo, perfetto per affrontare un incontro formale in una giornata piovosa di gennaio.