Letizia di Spagna sparisce per 15 giorni: il Palazzo pubblica l’agenda

Letizia di Spagna, il look (riciclato) per il primo appuntamento ufficiale del 2021

Letizia di Spagna non si mostra in pubblico da quasi due settimane e cresce l’agitazione tra i sudditi che non sono abituati a un’assenza così prolungata della loro Regina. Per tutta risposta Palazzo Zarzuela pubblica come di consuetudine sul sito ufficiale l’agenda settimanale dei Sovrani mettendo a tacere ogni tipo di preoccupazione.

L’ultima apparizione di Letizia risale al 6 gennaio per le celebrazioni della Pasqua militare, il primo e ultimo evento cui ha preso parte da inizio anno. Di fatto, l’impegno programmato per la seconda settimana di gennaio è saltato a causa delle avverse condizioni climatiche, motivo per cui la Regina non si è fatta più vedere suscitando qualche perplessità sulla sua assenza prolungata.

Letizia però non si fa attendere troppo, perché torna in pubblico giovedì 21 gennaio, come riporta l’agenda ufficiale, per incontrare i membri del comitato di Fundación Telefónica, con l’obiettivo di approfondire le linee strategiche del piano d’azione in Spagna per il 2021. La Fondazione infatti da oltre 20 anni si batte per l’inclusione sociale nell’era digitale. L’incontro con Letizia è volto proprio a definire il piano per migliorare la vita delle persone sfruttando il progresso tecnologico in un momento così delicato in cui il digitale diventa sempre più importante.

Dunque, è un appuntamento fondamentale quello che si appresta ad affrontare Letizia che per l’occasione non mancherà di sfoggiare uno dei suoi perfetti look da working girl, come è solita fare a riunioni di questo tipo. I tailleur pantaloni sono tra i suoi preferiti e sicuramente non ci deluderà recuperando dal suo guardaroba qualche completo firmato Hugo Boss, uno dei brand che preferisce.

In ogni caso, la Regina questa settimana è protagonista di un solo evento, mentre suo marito Felipe, tornato a pieno ritmo nella gestione della Monarchia, è impegnato ogni giorno. Un’agenda leggera quella di Donna Letizia che ha suscitato qualche stupore, considerando che nel 2020 ha lavorato più di ogni altra testa coronata d’Europa, persino di Kate Middleton che a un certo punto, insieme a William, ha retto letteralmente la Corona inglese.

Ma Letizia ha dalla sua anche un altro primato, quello di aver affrontato, unica tra le Sovrane, un viaggio internazionale in piena pandemia. Prima di Natale infatti la moglie di Felipe si è recata in Honduras per scopi benefici.

In ogni caso, anche se Donna Letizia non si mostra in prima linea, continua a lavorare dietro le quinte per mantenere gli equilibri tra i membri della Famiglia Reale. E poi c’è sempre il lavoro di mamma, stando a indiscrezioni ha imposto alle figlie, Leonor e Sofia, una rigida educazione che vieta televisione e internet durante la settimana e impone loro una dieta senza dolci.