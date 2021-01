Letizia di Spagna instancabile: è la più lavoratrice tra i Reali

editato in: da

Letizia di Spagna, il look (riciclato) per il primo appuntamento ufficiale del 2021

Letizia Ortiz è senza ombra di dubbio una delle Reali più in vista d’Europa. Da quando, infatti, ha sposato Felipe, diventato successivamente Re nel 2014, ha abbandonato le vesti di talentuosa giornalista per occuparsi di eventi istituzionali e prendere parte ad importanti incontri in rappresentanza del suo Paese.

I suoi impegni, così, sono sempre stati molto intensi. Con la pandemia, inoltre, questi sembrerebbero essere addirittura essere aumentati. Letizia, però, instancabile non ha mostrato alcun segno di cedimento e ha dimostrato di essere una delle Reali più dedite al lavoro.

A causare un’impennata dei doveri che la Regina si è dovuta assumere, anche l’allontanamento dalla Spagna dell’ex Re Juan Carlos, che sta trascorrendo il suo esilio volontario negli Emirati Arabi, precisamente ad Abu Dhabi, dove di recente ha anche festeggiato il suo ottantatreesimo compleanno. Scandali e polemiche hanno portato il figlio e la nuora a dover intensificare il loro impegno per riconquistare la fiducia della popolazione e per soddisfare le tantissime richieste.

Durante la pandemia, così, la Ortiz ha superato, in numero di incontri di lavoro, tutte le sue colleghe. da Maxima di Olanda a Victoria di Svezia. Neanche l’amatissima Kate Middleton, che pure ha preso in mano, insieme a William, le redini della monarchia inglese negli ultimi mesi, ha dovuto lavorare così tanto. D’altronde, la Duchessa di Cambridge ha la possibilità di dividere i suoi compiti anche con altri membri della Famiglia Reale, come il Principe Carlo e la moglie Camilla ed Edoardo e Sophie di Wessex.

La stanchezza, senza dubbio, si fa sentire per Letizia, ma lei non lo dà a vedere. Bellissima e sempre sorridente, continua a catturare l’attenzione non solo per la serietà con cui affronta i suoi doveri, con o senza Felipe al suo fianco, ma anche per la classe e l’eleganza che dimostra in ogni occasione attraverso il suo portamento e i suoi look. L’agenda piena dalle numerose occasioni in cui è richiesta la sua presenza, insomma, non è per lei un problema.

L’estrema dedizione al lavoro e al suo Paese è un valore che Letizia sta trasferendo anche alle sue figlie. L’erede al trono Leonor e l’Infanta Sofia sono sempre più coinvolte e, ormai, non è difficile vederle prendere parte ad eventi istituzionali al fianco dei genitori.

I mesi che verranno non saranno diversi da quelli appena trascorsi: gli impegni in programma per Letizia e la sua famiglia sono numerosi. Riuscirà a ritagliarsi del tempo per riposarsi e recuperare le energie?