Letizia di Spagna, Juan Carlos bloccato ad Abu Dhabi. “Può succedere di tutto”

Letizia e Felipe di Spagna preoccupati per Juan Carlos, bloccato ad Abu Dhabi nel mezzo del conflitto in Medio Oriente. "È calmo ma può succedere di tutto"

Juan Carlos, padre di Felipe VI e suocero di Letizia di Spagna, è rimasto coinvolto nel conflitto che sta bruciando il Medio Oriente. Infatti, da oltre 5 anni vive in esilio volontario ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi, dove è rimasto bloccato.

Letizia e Felipe di Spagna in apprensione per Juan Carlos

Letizia e Felipe di Spagna sono in apprensione per Juan Carlos che non può lasciare Abu Dhabi, dove risiede dal 2020 dopo lo scandalo finanziario che lo ha travolto. Il padre dell’attuale Sovrano non può rientrare a Madrid, mentre il conflitto imperversa sul Medio Oriente.

Gli spazi aerei sono chiusi e Juan Carlos, come moltissimi altri cittadini europei, non può rientrare nel proprio Paese, rimanendo in una zona di guerra.

Una fonte ha affermato che l’ex Re è “calmo e al sicuro”, ma ha aggiunto che “tutto può succedere“, precisando appunto che non può lasciare Abu Dhabi perché lo spazio aereo è chiuso.

Attualmente Juan Carlos si trova in un hotel nel centro di Abu Dhabi. Il suo trasferimento è avvenuto qualche giorno fa a causa dei lavori di ristrutturazione cui è sottoposta la sua villa. La stessa fonte ha dichiarato comunque che “al momento sta meglio lì (in hotel) perché è meno isolato”.

Juan Carlos, perché si trova ad Abu Dhabi

Juan Carlos vive ad Abu Dhabi dal 2020 in una sorta di esilio volontario. Nel 2014 abdicò a favore di suo figlio Felipe adducendo all’epoca motivi personali. In realtà, lasciò il trono per salvare la Monarchia dopo che una serie di vicende controverse, anche finanziarie, lo avevano coinvolto.

Per ridare solidità e credibilità alla Corona, decise di passare lo scettro a Felipe e a sua moglie Letizia dopo 40 anni di regno. Sua moglie Sofia non lo ha seguito in esilio, rimanendo a vivere a Madrid dove svolge una serie di incarichi per la Monarchia in qualità di Regina Madre.

Il matrimonio di Juan Carlos si è incrinato a causa dei continui tradimenti di lui, alcuni dei quali fecero scandalo. Si dice che tra le sue amanti ci fosse Corinna zu Sayn-Wittgenstein, un’imprenditrice danese con cui andò a caccia di elefanti in Africa nel 2012. Gli spagnoli non gli perdonarono questa fuga passionale, perché il Paese stava affrontando una difficile crisi economica.

Felipe e Letizia di Spagna, perché Juan Carlos non ritorna a Madrid definitivamente

Juan Carlos è tornato in Spagna in alcune occasioni in questi ultimi anni. L’ex Re potrebbe rientrare definitivamente nel suo Paese dopo gli anni di esilio. Come ha dichiarato la Casa Reale in una nota: “Juan Carlos può tornare a vivere in Spagna quando lo desidera. In tal caso, per salvaguardare la sua immagine e la sua reputazione da speculazioni e potenziali critiche, e di conseguenza quella della Corona come istituzione, Juan Carlos dovrebbe riottenere la residenza fiscale in Spagna“.

Juan Carlo però non intende tornare a vivere in Spagna definitivamente, anche se potrebbe lasciare Abu Dhabi, appena sarà possibile riprendere a viaggiare, per questioni di sicurezza.

Secondo fonti a lui vicine però non desidera rientrare a Madrid alle attuali condizioni. “Come può tornare in Spagna se non può dormire nel suo letto?“, ha raccontato l’insider. Infatti, l’ex Re non può vivere a Palazzo della Zarzuela.

La stessa fonte ha citato come esempio il recente viaggio di Juan Carlos in Spagna, lo scorso ottobre, in occasione della investitura della regina Sofia con l’Ordine del Toson d’Oro. “Arrivò la mattina e ripartì la sera stessa”. Sperava che Felipe gli permettesse di pernottare a Palazzo, ma non fu così e preferì tornare ad Abu Dhabi in giornata.